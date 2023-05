Nua, Pabllo Vittar escandaliza ao cobrir apenas o necessário com mini toalha

Cantora Pabllo Vittar eleva a temperatura das redes sociais ao exibir corpão sarado completamente nua: "Ela é quente"

A cantora Pabllo Vittar (29) escandalizou ao surgir completamente nua em suas redes sociais nesta sexta-feira, 19. Cobrindo apenas o necessário, a artista deixou seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram alvoroçados com a publicação ousada em que deixa todos os detalhes do corpão sarado à mostra.

No clique, Pabllo esconde somente as partes íntimas com uma mini toalha, mas deixa as pernas torneadas e o abdômen trincado com a cintura fininha em evidência. Também foi possível notar as múltiplas tatuagens da artista espalhadas pelo corpão poderoso. Além disso, a cantora fez uma selfie em que aparece sem maquiagem, com os cabelos molhados após o banho.

Pabllo ainda marcou a localização do registro, que foi tirado em Santiago, no Chile, país em que a cantora brasileira está fazendo uma série de shows. Por conta disso, a publicação acumulou elogios de fãs de diferentes nacionalidades nos comentários: “A cinturinha de pilão”, exaltou uma admiradora. “Ela é quente”, elogiou outra. “Linda! Um tremendo show na noite passada”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Pabllo Vittar causa comoção nas redes sociais ao exibir bumbum GG :

Em meados do mês passado, Pabllo Vittar também causou comoção ao publicar um clique pra lá de ousado em suas redes sociais. É que a cantora elevou a temperatura do Instagram e deixou seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo de seu treino em um ângulo estratégico.

A drag queen surgiu treinando em sua casa usando um cropped e a parte de baixo de um biquíni fio-dental. Com a câmera estratégica posicionada, a artista exibia seu bumbum GG, deixando os fãs em êxtase com a cena: “Indo pra academia agora! Inspira mesmo”, escreveu uma seguidora ao ver o vídeo. E outro fã declarou: “Maravilhosa”. Confira o registro!