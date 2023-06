Fábio Porchat dá beijão em Pabllo Vittar durante gravação de programa

Nesta terça-feira, 6, o Que História É Essa, Porchat? recebe a cantora e drag queen Pabllo Vittar. A famosa protagonizou um momento para lá de quente ao lado do apresentador, o humorista Fábio Porchat. Os dois deram um baita beijão, aproveitando que o famoso ficou solteiro recentemente.

Fábio Porchat e Nataly Mega anunciaram a separação em janeiro de 2023, através de um comunicado onde revelaram que o motivo foi a divergência sobre a vontade de ter filhos. Além de dar um beijo no apresentador, Pabllo deu selinhos em Gabriela Loran e Silvero Pereira, que também participavam do programa.

Durante a conversa no balcão, onde os convidados respondem algumas perguntas rápidas feitas pelo humorista, foi onde Fábio e Pabllo protagonizaram o momento quente. A drag também relembrou durante o programa a vez em que teve uma crise de ansiedade por notar que uma multidão estava se juntando somente para lhe ver.

“Eu fui correndo pra buscar mais bebida, o show ia começar... Amore, eu só escuto um grito de trás assim 'É a Pabllo, é a Pabllo, aquela menina drag queen'. E juntou muitos fãs e naquela época eu não tinha essa noção assim de 'vamos fazer uma fila, tirar a foto'. Hoje em dia eu sei que o que me aconteceu naquele momento foi uma grande crise de ansiedade. Eu usava mega hair nessa época e levaram meu mega hair. Ai postou assim 'ai que fofo, olha que fofo, eu peguei uma mecha do cabelo da Pabllo’. Eu senti vagabunda”, contou a drag.

Pabllo Vittar aos selinhos com Fábio Porchat, Gabriela Loran e Silvero Pereira em “Que história é essa, Porchat?”. Hoje (06) às 21:30 no canal GNT.



Como diz a própria Pabllo, é melhor se arrepender do que passar vontade! pic.twitter.com/V8QI6YNtxB