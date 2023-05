Fábio Porchat revela detalhes de sua mansão de três andares no Rio de Janeiro

Fábio Porchat anuncia o fim da obra em sua mansão no Rio de Janeiro e faz tour pelos ambientes para mostrar a cozinha com armários azuis e a piscina no terceiro andar

O apresentador Fábio Porchat (39) está de mudança! Nesta quinta-feira, 18, ele contou que a obra em sua mansão no Rio de Janeiro chegou ao fim e ele poderá se mudar em breve. O artista passou vários meses reformando a casa de alto padrão e já aproveitou para mostrar um pouco de como ficou para os fãs nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ele fez um tour pelos ambientes, que ainda não foram decorados e estão recebendo os últimos ajustes. Porchat mostrou que sua nova casa tem três andares, sendo o primeiro andar com a garagem, o segundo andar com a área social e os quartos, e o terceiro andar com a área gourmet e a piscina.

O comunicador fez a cozinha com armários na cor azul. Ele ainda conta com dois quartos de hóspedes e uma suíte grande para ser o seu quarto, com direito a banheira com vista para a natureza.

Fábio Porchat se separou de Nataly Mega em janeiro deste ano

Em janeiro deste ano, o apresentador Fabio Porchat (39) confirmou o fim do casamento com a produtora Nataly Mega (35). Em um comunicado, ele contou sobre o término.

"Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados", disse ele.

Por fim, o humorista revelou que ele e a agora ex-mulher pretendiam anunciar o fim do casamento após o Carnaval. "Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", finalizou.