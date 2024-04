Eliana chora em visita na escola do filho: 'Extremamente emocionada'

Em reunião especial na escola do filho mais velho, Arthur, apresentadora Eliana chora com surpresa em dinâmica com os pais

A apresentadora Eliana contou em sua rede social nesta terça-feira, 30, sobre um momento muito especial que viveu ao lado de seu filho mais velho, Arthur, de 12 anos. Já em clima de Dia das Mães, a famosa foi a um evento no colégio do primogênito.

Muito emocionada, a loira, que deixará o SBT nos próximos meses, falou detalhes de como foi a dinâmica especial na escola e que lhe arrancou lágrimas. Eliana então disse como Arthur a surpreendeu e a fez chorar.

"Hoje teve uma dinâmica muito interessante na escola do Arthur, simples, mas muito legal. Aliás, se você quiser fazer na sua casa, pode ser uma boa maneira de você e seu filho se conectarem. São perguntas, o que gosta de comer, melhor viagem, qual seu dia mais feliz, enfim, coisas muito simples, só que essas respostas elas falam muito sobre cada um", iniciou contextualizando o momento.

"E eu tinha que escrever aquilo que eu imaginava, que era interessante para o Arthur, que é o que ele gostaria de responder e ele tinha que escrever pra mim e aí foi muito legal porque ao final ele mandava uma mensagem pra mim e eu mandava mensagem pra ele e eu fiquei extremamente emocionada com a mensagem final", contou.

Eliana então falou sobre ter ficado bastante emocionada com a surpresa do menino e postou uma foto com ele se declarando: "Chorei em sala de aula, enfim, mas como é gostoso e simples a gente se conectar".

Além de Arthur, da relação vivida com João Marcello Bôscoli, a apresentadora tem Manuela, de seis, do casamento atual com o diretor de TV Adriano Ricco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Rebeca Abravanel pode ser a substituta de Eliana

Desde que Eliana anunciou sua saída do SBT após 15 anos na emissora de Silvio Santos, o público se questiona quem ficará no lugar da loira e ocupará o horário nas tardes de domingo. Segundo o site F5, o dono do baú e outros responsáveis lá dentro já têm um nome.

A pessoa que está na frente para entreter o público no espaço que será deixado por Eliana é a filha número cinco do comunicador, a apresentadora Rebeca Abravanel, que nos últimos meses teve seu primeiro filho com o jogador de futebol Alexandre Pato. Saiba mais aqui.