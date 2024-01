Eliana encanta ao surgir agarradinha com a filha: "Um dia feliz"

A apresentadora Eliana está curtindo as férias ao lado dos filhos, Arthur e Manuela, e encantou ao surgir agarradinha com a caçula

Eliana encantou os seguidores das redes sociais nesta última quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo clique ao lado da filha caçula, Manuela, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco.

Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora do SBT aparece agarradinha com a herdeira, enquanto elas passeiam juntas. Ao dividir o registro, a loira celebrou o momento especial. "O registro de um dia feliz. Obrigada, meu Deus", escreveu a artista na legendada publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Muito amor", escreveu outra. "Duas Eliana", brincou uma fã sobre a semelhança entre mãe e filha. "Ela está a sua cara. Que linda", comentou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Eliana está curtindo as férias ao lado de Manuela e do filho mais velho, Arthur, de 12 anos, nos Estados Unidos.

Confira a publicação:

Eliana renova o bronzeado

De recesso da televisão, Eliana está curtindo ao máximo suas férias. No primeiro dia do ano, a apresentadora usou as redes sociais para mostrar que começou 2024 com o pé direito. Ela decidiu aproveitar seu momento de descanso para renovar seu bronzeado e caprichou nas poses ao exibir detalhes do dia relax.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a estrela compartilhou alguns cliques de seu primeiro dia do ano. Brilhando muito, ela posou à beira da piscina com um biquíni dourado fininho repleto de paetês. A musa ainda presenteou seus seguidores com alguns ângulos estratégicos e deixou à mostra detalhes do físico perfeito, com a barriga sequinha. "Muito brilho para começar o ano. Do jeitinho que eu gosto: sossego, natureza e pé no chão", disse a apresentadora. Confira!