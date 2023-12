Eliana abre o jogo sobre procedimentos estéticos: ‘Faço mesmo, gosto’

Eliana revela quais procedimentos estéticos já fez ao longo de sua vida e diz que não se importa em assumir que cuida da beleza

A apresentadora Eliana surpreendeu ao falar abertamente sobre procedimentos estéticos. Em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica, ela contou que não problema em admitir que já realizou procedimentos para cuidar de sua beleza.

Inclusive, a loira listou o que já fez em seu corpo durante a sua vida pública. "Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema? Faço mesmo, gosto. Está tudo bem", disse ela.

Em resposta, Xuxa, que também estava na atração, desabafou sobre a pressão estética. "Para mim, ninguém precisa dizer, você está velha, eu sei a idade que eu tenho, eu sei o quanto eu estou velha, eu sei me olhar no espelho, eu sei as rugas que eu tenho, eu sei os defeitos", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana fala sobre o envelhecimento

A apresentadora Eliana surpreendeu ao comentar sobre sua íntima em uma nova entrevista. Aos 50 anos, ela refletiu sobre como é o sexo na maturidade e como se vê na vida a dois durante o seu casamento de oito anos com o diretor Adriano Ricco.

"O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria", disse ela ao Jornal Extra.

E completou: "Hoje temos acesso a discussões e debates superlegais, que nos empoderam, e que não eram tão comuns lá nos meus 20 e poucos anos. Hoje, com a sabedoria dos 50, consigo exercitar mais minha autoestima. A vida e o sexo só melhoram a partir daí. Lá no programa ‘Eliana’, por exemplo, um dos nossos quadros mais longevos é o ‘Beleza renovada’, exatamente pela potência que enxergo em mulheres amando a si mesmas".

Além disso, ela avaliou como é envelhecer. "Presente! Eu até costumo comentar sobre isso com a minha mãe. Que alegria deve ser ela poder assistir às filhas dela crescerem e prosperarem… E agora ela tem também os netos em volta. Como mãe, diria que esse é um dos meus sonhos, sabe?", declarou.