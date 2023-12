Eliana conta sobre a intimidade aos 50 anos: ‘Bem resolvida’

Casada há oito anos, a apresentadora Eliana surpreende ao comentar sobre como é a vida a dois com o marido após os 50 anos

A apresentadora Eliana surpreendeu ao comentar sobre sua íntima em uma nova entrevista. Aos 50 anos, ela refletiu sobre como é o sexo na maturidade e como se vê na vida a dois durante o seu casamento de oito anos com o diretor Adriano Ricco.

"O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria", disse ela ao Jornal Extra.

E completou: "Hoje temos acesso a discussões e debates superlegais, que nos empoderam, e que não eram tão comuns lá nos meus 20 e poucos anos. Hoje, com a sabedoria dos 50, consigo exercitar mais minha autoestima. A vida e o sexo só melhoram a partir daí. Lá no programa ‘Eliana’, por exemplo, um dos nossos quadros mais longevos é o ‘Beleza renovada’, exatamente pela potência que enxergo em mulheres amando a si mesmas".

Além disso, ela avaliou como é envelhecer. "Presente! Eu até costumo comentar sobre isso com a minha mãe. Que alegria deve ser ela poder assistir às filhas dela crescerem e prosperarem… E agora ela tem também os netos em volta. Como mãe, diria que esse é um dos meus sonhos, sabe?", declarou.

Por fim, a comunicadora refletiu sobre seu casamento. "Meu casamento representa parceria e companheirismo. É um dos meus portos seguros", contou.

Eliana renova o bronzeado em dia na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.