Eliana exibe toda a sua beleza em dia na praia com look mínimo: ‘Me sinto livre'

Eliana aparece só com look fininho e de bolinhas ao renovar o bronzeado na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.

Recentemente, Eliana completou 50 anos de idade e refletiu sobre o envelhecimento. "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando", disse ela em entrevista na Revista CARAS.

A apresentadora Eliana é contratada do SBT e comanda o seu próprio programa nas tardes de domingo da emissora.

Veja as fotos de Eliana na praia: