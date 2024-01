Magérrima, Eliana renova o bronzeado no primeiro dia do ano: “Brilho”

Durante suas férias da televisão, Eliana encanta seguidores ao compartilhar cliques deslumbrantes com look mínimo em momento relax

De recesso da televisão, Eliana está curtindo ao máximo suas férias de final de ano. Nesta segunda-feira, 01, a apresentadora usou as redes sociais para mostrar que começou o ano com o pé direito. Ela decidiu aproveitar seu momento de descanso para renovar seu bronzeado e caprichou nas poses ao exibir detalhes do dia relax.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a estrela compartilhou alguns cliques de seu primeiro dia do ano. Brilhando muito, ela posou à beira da piscina com um biquíni dourado fininho repleto de paetês. A musa ainda presenteou seus seguidores com alguns ângulos estratégicos e deixou à mostra detalhes do físico perfeito, com a barriga sequinha.

Dispensando grandes produções, ela aparece sem maquiagem e com os olhos fechados para relaxar enquanto pegava uma cor: “Muito brilho para começar o ano. Do jeitinho que eu gosto: sossego, natureza e pé no chão”, disse a apresentadora, que comanda sua atração, o ‘Programa da Eliana’ na emissora de Silvio Santos.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a musa: “Trabalhar pra isso também, né? Descanso merecido”, um admirador exaltou. “Que mulher belíssima”, disse outro admirador. “Simplesmente maravilhosa. Um abençoado ano novo pra você e sua família”, um terceiro desejou positividade para a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Vale lembrar que Eliana está curtindo seu período de descanso e a virada do ano ao lado de sua família. A comunicadora é mãe de Arthur, que é fruto de um antigo relacionamento da loira com João Marcello Bôscoli. Além disso, ela também tem Manuela, fruto de seu atual casamento com o diretor de televisão Adriano Ricco, com quem é casada há oito anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana reflete sobre maturidade em seu casamento:

Em uma entrevista recente ao Extra, Eliana surpreendeu ao dividir alguns detalhes de sua vida íntima. Aos 50 anos, a apresentadora refletiu sobre a dinâmica do sexo na fase madura e compartilhou reflões sobre sua perspectiva em relação ao relacionamento a dois, após oito anos de casamento com o diretor Adriano Ricco.

"O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes”, disse a apresentadora, que se declara bem resolvida em sua vida sexual.