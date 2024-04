Magérrima, Simaria Mendes surge bem diferente em foto do passado

Mudou muito? Simaria Mendes surge "pequenininha" em clique da juventude e chama a atenção com transformação de sua aparência

A cantora Simaria Mendes resolveu resgatar uma foto de sua juventude nesta quinta-feira, 25, aproveitando o clima de tbt na rede social. Aos 41 anos, a famosa mostrou como era mais jovem e antes da fama.

No registro, a irmã de Simone Mendes apareceu sem os procedimentos como a colocação de próteses de silicone. Sorridente, a artista protagonizou o clique usando um conjuntinho de top e saia em cor dourada.

"Quanta história pra contar hein, menininha?", escreveu Simaria ao relembrar o momento de quando era uma mocinha que nem sabia o que estava por vir.

Atualmente, após ter passado dos 40, a cantora é até comparada com a socialite Kim Kardashian por conta de suas curvas esculturais. Com frequência, Simaria para tudo com seus looks arrasadores que evidenciam seu corpaço torneado.

Simaria detalha rotina com os filhos e rebate críticas

Recentemente, a cantora Simaria, ex-dupla de Simone, mostrou o seu lado mãe para seus seguidores. Em suas redes sociais, a sertaneja detalhou como é a sua rotina com os filhos e mostrou a todos que cuida deles sem ajuda de terceiros.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu de óculos escuros para falar sobre o seu dia a dia com Giovanna e Pawel, frutos de seu antigo relacionamento com Vicent Escrig. "Bom dia galera! Acabei de chegar da escola, eu acordo todo dia às 6 horas para deixar meus filhos na escola", disse Simaria.

Em seguida, ela ainda rebateu críticas sobre não participar ativamente da vida dos filhos. "É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha. Que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros, e não é assim que funciona", desabafou Simaria, que continuou. "Eu sou mãe raiz. Acordo e levo meus filhos na escola, mesmo fazendo as minhas coisas, compondo, escrevendo... Eu ainda volto, busco". Veja mais aqui.