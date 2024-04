Paloma Duarte surpreende ao mostrar tamanho do filho caçula: 'Gigante'

Celebrando uma data especial, a atriz Paloma Duarte publicou fotos ao lado do filho e surpreendeu ao mostrar o quanto o caçula cresceu

Dia de festa! A atriz Paloma Duarte usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para compartilhar uma bela homenagem ao filho, Antônio, que completou oito anos de vida esta semana. O menino, herdeiro caçula da artista, é fruto de seu casamento com o ator Bruno Ferrari.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paloma publicou uma foto ao lado da criança e o ressaltou o quanto o pequeno cresceu: "Hoje é a festa desse senhor. E ele tá como? #gigante #muitorápido #vouserrarascanelas,ok?", escreveu ela na legenda.

A atriz não foi a única que se surpreendeu ao perceber a altura do filho. Nos comentários, diversos internautas também se mostraram chocados com o tamanho de Antônio. "Mais alguns centímetros e ele te passa na altura", brincou uma seguidora. "Lindos demais, fico bobinha", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

O ator Bruno Ferrari também usou as redes sociais para homenagear o filho. Em um vídeo, ele reuniu algumas fotos especiais com o herdeiro e mostrou que a pequena celebração contou com pedaços de bolo e sorvete, com direito a vela de aniversário.

"Hoje é dia de comemorar a vida desse cara que me fez virar a casaca e gritar pelo Flamengo. Te amo, de montão!", declarou o artista na legenda da postagem. Amigos famosos e admiradores da família também aproveitaram o momento e parabenizaram Antônio.

"Parabéns Toni", disse a atriz Beth Goulart. "Que lindos! Viva o Toni", falou uma internauta. "Parabéns lindo, tá crescendo rápido", escreveu mais uma.

Vale lembrar que além de Antônio, Paloma Duarte também é mãe de Ana Clara Winter, de seu antigo relacionamento com Marcos Winter, e Maria Luiza Lui, fruto de sua antiga relação com Renato Lui. A atriz está casada com Bruno Ferrari há mais de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Ferrari (@brunoferrari_ator)

