Nattan revela que já recebeu pedido inusitado de fã: 'Tento estabelecer limite'

Além de presentes inusitados ganhados por fãs, o cantor Nattan relatou ter recebido um pedido inesperado de uma admiradora

O cantor Nattan revelou que faz parte da lista de famosos que já foram presenteados com itens inusitados de fãs ao longo de sua carreira musical. Ele, que realizou a gravação de seu novo DVD em São Paulo na última quarta-feira, 1, contou que além de objetos, também recebe alguns pedidos inesperados do público, como um beijo na boca.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Nattan explicou que lingerie está no topo da lista de presentes recebidos. Além da peça íntima, o artista afirmou que já foi surpreendido com chicotes de uma admiradora.

"Eu ganho cada coisa inusitada. Fotos, mensagens, chicotes, objetos que você nem imagina que existem", declarou o cantor. E completou: "Mas eu tento estabelecer um limite. Já teve uma fã que queria me dar um beijo na boca, mas eu disse que não porque, a partir daquele momento, acho que passa a ser outra coisa, ela perde aquele brilho que tem por você".

Ao longo do bate-papo, Nattan revelou que a canção 'Prioridades', uma de suas novas músicas, retrata um acontecimento recente em sua vida pessoal. "Fala sobre algo que passei há pouco tempo e que é muito forte para mim. É sobre uma pessoa que quer ficar com a outra, mas que ela tem outros objetivos. A minha [prioridade] é ela e a dela é a cidade inteira", relatou ele.

Vale lembrar que, nos últimos dias, o cantor anunciou o fim de seu namoro com a influenciadora Layla Samylle. Muito discreto em relação a vida pessoal, Nattan viveu um relacionamento de quatro anos com a moça.

Em entrevista recente ao UOL, o cantor disse que está focado em outras áreas no momento. "Eu tô solteiro. Tô focando bem na minha carreira, focando nesse DVD, nos meus projetos, na minha volta", afirmou ele, na ocasião.

Nattan comemora cura de problemas de saúde e volta aos palcos

Após Nattanzinho anunciar a volta aos palcos depois de realizar tratamentos médicos, o cantor compartilhou nesta quinta-feira, 13, que está curado da bactéria H Pylori e dos refluxos - motivos que o afastou dos shows para seguir tratamento.

Por meio dos Stories no Instagram, o artista postou uma foto com a legenda "endoscopia", seguida de um vídeo ainda na maca onde foi realizado o exame. "Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.", disse ele.

Em janeiro deste ano, Nattan contou ao portal LeoDias que estava enfretando um crise de esofagite há alguns meses. O quadro se agravou após ele contrair a bactéria H Pylori, que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, e, consequentemente, causou problemas em suas cordas vocais.