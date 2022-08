Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Apresentadora Ticiane Pinheiro contou como engatou romance com o marido e até a vez que terminaram

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 08h32

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) participou do podcast PODDELASnesta terça-feira, 02, e contou um pouco de sua vida pessoal. Durante o bate-papo, a jornalista relembrou a história de como conheceu César Tralli (51) e até a vez que chegaram a terminar.

Divertida, a loira comentou que na época que conheceu o jornalista global estava separada há um ano, após o fim do casamento com Roberto Justus (67), e que estava curtindo a vida das festas até que em um dia no salão, onde faz a sobrancelha, e acabou encontrando o esposo.

Enquanto César Tralli fazia a sobrancelha com a mesma esteticista de Ticiane Pinheiro, a apresentadora conversava com a profissional sem perceber que era ele que estava, até que ele levantou e a cumprimentou. Depois disso, ele pediu o telefone dela para a esteticista e demorou cerca de 15 dias para entrar em contato e chamá-la para jantar.

Com receio de não ter assunto com o jornalista, a apresentadora disse que se surpreendeu no primeiro jantar, pois conversaram muito sobre seus irmãos especiais. No dia seguinte, ele a levou para o aeroporto e o beijo acabou rolando apenas quando voltou de viagem e saíram para almoçar.

Após serem flagrados juntos, Ticiane Pinheiro questionou para César Tralli o que falar para a imprensa e ele logo respondeu para ela dizer que estavam namorando. A atitude deixou a loira ainda mais apaixonada.

Término de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Apesar de todas as atitudes surpreenderem Ticiane Pinheiro, havia uma coisa que incomodava ela: César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella (3).

