Paloma Duarte se derrete ao mostrar clique da filha médica: 'Primeiro dia'

A atriz Paloma Duarte se encheu de orgulho ao parabenizar a filha mais velha, Maria Luiza, por seu primeiro dia de trabalho como médica

A atriz Paloma Duarte dividiu com os fãs nesta quarta-feira, 20, um registro especial da filha mais velha, Maria Luiza, de 29 anos. Mamãe coruja, a artista contou que a herdeira, formada em medicina, estava em seu primeiro dia de trabalho.

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou uma foto de Maria Luiza com o uniforme de médica e um estetoscópio. Bastante orgulhosa com a conquista da filha, Paloma se derreteu de amores na legenda da postagem.

"Ela no primeiro dia de trampo. Coisa mais linda do mundo! Te amo, filhote. Babando muito!!!", escreveu a neta do ator Lima Duarte. Maria Luiza é filha de Paloma com o músico Renato Lui.

Além da médica, ela também é mãe da atriz Ana Clara Winter, que atuou na novela 'Além da Ilusão' (2022), da Globo, do antigo casamento com o ator Marcos Winter, e do caçula Antônio, fruto de sua atual relação com o ator Bruno Ferrari.

Recentemente, Paloma Duarte foi fotografada por paparazzi em uma ida ao salão de beleza em um shopping no Rio de Janeiro. Esbanjando beleza e simpatia, ela não poupou sorriso para os cliques.

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em 'Além da Ilusão', junto com a filha e o avô.

Paloma Duarte se derrete em estreia da filha no teatro

Em dezembro de 2023, Paloma Duarte usou as redes sociais para dividir os bastidores de um momento especial na vida de sua filha, Ana Clara Winter, de 26 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Winter. Em uma rara aparição, a atriz celebrou a estreia de mais uma peça teatral da herdeira talentosa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paloma abriu um álbum de selfies em que aparece posando ao lado da filha para comemorar a ocasião especial em família: "Hoje minha princesa estreia mais uma peça! Te amo filhote, merda!", disse a artista, que encheu a publicação com hashtags como 'Orgulho da mãe', 'Atrizes' e até o apelido da menina, 'NaClara'.

Nos comentários, muitos seguidores desejaram sucesso para a artista, mas também ficaram impressionados com as semelhanças na aparência de mãe e filha: "Difícil saber quem é a mãe e quem é a filha, são lindas, duas gatas", disse um admirador. "Duas irmãs", brincou mais um. "Suas lindas!!! Parabéns", exaltou um terceiro.