Paloma Duarte impressiona ao surge com a barriga reta de fora

Em dia no salão de beleza, Paloma Duarte aposta em look cropped e surpreende ao mostrar sua barriga seca

A atriz Paloma Duarte, de 46 anos, aproveitou a noite da última quarta-feira, 6, para ir ao salão de beleza em um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela foi flagrada pelos paparazzi e ostentou toda a sua beleza.

Para o passeio, a estrela apostou em um look todo preto e deixou a barriga de fora ao usar um top cropped. A barriguinha reta e seca da beldade chamou a atenção e ela ainda posou para as fotos ao perceber a presença dos fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que Paloma Duarte está longe das novelas desde que atuou em Além da Ilusão, novela das 6 da Globo, em 2022.

Fotos: Edson Douglas / AgNews

Paloma Duarte faz rara aparição com o filho caçula

A atriz Paloma Duarte mostrou o seu lado de mamãe coruja ao compartilhar novas fotos com seu filho caçula, Antônio, fruto do casamento com o ator Bruno Ferrari. Ela registrou selfies de mãe e filho antes de levá-lo para a escola logo cedo.

Nas imagens, os dois apareceram de rostos colados e o menino mostrou o quanto já cresceu. Na legenda, ela brincou sobre eles. "Registro de nós desgrenhados, com cara de sono e cheios de amor. 7:00hs. Nada civilizado. Mas a gente faz", disse ela.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Maria Luiza e Ana Clara Winter. Maria Luiza é filha de Renato Lui, já Ana Clara é filha do ator Marcos Winter. A atriz é casada com Bruno Ferrari desde 2012.