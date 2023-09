Ele cresceu! Filho de Paloma Duarte rouba a cena em fotos com a mãe

Paloma Duarte explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com seu filho caçula

A atriz Paloma Duarte mostrou o seu lado de mamãe coruja nesta terça-feira, 26, ao compartilhar novas fotos com seu filho caçula, Antônio, fruto do casamento com o ator Bruno Ferrari. Ela registrou selfies de mãe e filho antes de levá-lo para a escola logo cedo.

Nas imagens, os dois apareceram de rostos colados e o menino mostrou o quanto já cresceu. Na legenda, ela brincou sobre eles. "Registro de nós desgrenhados, com cara de sono e cheios de amor. 7:00hs. Nada civilizado. Mas a gente faz", disse ela.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de Maria Luiza e Ana Clara Winter. Maria Luiza é filha de Renato Lui, já Ana Clara é filha do ator Marcos Winter. A atriz é casada com Bruno Ferrari desde 2012.

Paloma Duarte está longe das novelas desde que interpretou a personagem Heloisa na trama de Além da Ilusão, da Globo, em 2022.

View this post on Instagram A post shared by Palomma Duarte (@palommaduarte)

Paloma Duarte e Bruno Ferrari trocam chamego e web reage

Casalzão! Paloma Duarte deixou os seguidores derretidos de paixão ao compartilhar um vídeo em clima de romance ao lado do marido, Bruno Ferrari."Sumi no fim de semana, motivos de amor. Obrigada Ana Clara Winter, amei o registro da pegação", disse a atriz na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Simplesmente lindosssss… E mais uma vez o solteiro não tem um minuto de paz", "Que casal maravilhoso", "Que lindos", "Anvisa alerta que as imagens podem conter gatilhos para pessoas que se encontram solteiras e adverte que vidas solteiras importam", "O casal que você respeita!!", "Por que os gatilhos para os solteiros sempre vem na segunda de manhã? Por que? Você odeia a gente? APAGA", disseram.