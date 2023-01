Paloma Duarte e Bruno Ferrari trocam chamego e web reage: ''Vidas solteiras importam''

Atriz Paloma Duarte compartilha vídeo de dia de piscina coladinha com o marido, Bruno Ferrari: ''Registro da pegação''

A atriz Paloma Duarte (45) impressionou os seguidores ao compartilhar em clima de romance ao lado do marido, Bruno Ferrari (40)!

Na manhã desta segunda-feira, 30, a artista justificou o sumiço das redes sociais ao mostrar como foi o final de semana na companhia do amado. No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, os dois aparecem trocando beijos e carícias à beira da piscina.

"Sumi no fim de semana, motivos de amor. Obrigada Ana Clara Winter, amei o registro da pegação", disse a atriz na legenda, citando a filha da união com o ator Marcos Winter, com quem se relacionou de 1997 a 2003.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Simplesmente lindosssss… E mais uma vez o solteiro não tem um minuto de paz", "Que casal maravilhoso", "Que lindos", "Anvisa alerta que as imagens podem conter gatilhos para pessoas que se encontram solteiras e adverte que vidas solteiras importam", "O casal que você respeita!!", "Por que os gatilhos para os solteiros sempre vem na segunda de manhã? Por que? Você odeia a gente? APAGA", disseram.

Vale destacar que Paloma e Bruno estão casados desde 2012 e pais de Antônio, de 6 anos de idade. Paloma também é mãe de Maria Luiza, fruto do relacionamento com o cantor Renato Lui.

Confira o vídeo de Paloma Duarte com Bruno Ferrari:

Paloma Duarte homenageia a mãe, Débora Duarte

No início de janeiro, a atriz Débora Duarte completou mais um ano de vida. Nas redes sociais, a filha da artista, a também atriz Paloma Duarte, fez questão de prestar homenagem para a mãe no seu aniversário de 73 anos.

Em seu perfil no Instagram, Paloma publicou cliques que Débora a enviou, em que aparece de pijama, e declarou seu amor pela mãe, contando que já se falaram pela manhã e citando a posse do presidente Lula. "Hoje é aniversário da minha mãe, Débora Duarte. Ela mora em outro Estado e falamos cedinho. Eu disse: 'mãe manda foto para eu ver você'. Falamos da família e da emoção que compartilhamos vendo a posse ontem, fizemos nossas considerações gerais e achamos que o ano não poderia ter começado com energia melhor. Já já estaremos juntas, te amo loucamente, mã", escreveu ela.

