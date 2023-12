Paloma Duarte se derrete em estreia da filha no teatro: ‘Orgulho da mãe’

Discreta em sua vida pessoal, Paloma Duarte surpreende ao dividir registros raros para celebrar conquista da filha, Ana Clara Winter

Paloma Duarte usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para dividir os bastidores de um momento especial na vida de sua filha, Ana Clara Winter, de 26 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Winter. Em uma rara aparição, a atriz celebrou a estreia de mais uma peça teatral da herdeira talentosa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paloma abriu um álbum de selfies em que aparece posando ao lado da filha para comemorar a ocasião especial em família: “Hoje minha princesa estreia mais uma peça! Te amo filhote, merda!”, disse a artista, que encheu a publicação com hashtags como ‘Orgulho da mãe', ‘Atrizes’ e até o apelido da menina, 'NaClara'.

Nos comentários, muitos seguidores desejaram sucesso para a artista, mas também ficaram impressionados com as semelhanças na aparência de mãe e filha: “Difícil saber quem é a mãe e quem é a filha, são lindas, duas gatas”, disse um admirador. “Duas irmãs”, brincou mais um. “Suas lindas!!! Parabéns”, exaltou um terceiro.

Vale mencionar que além de Ana Clara, Paloma Duarte também é mãe da estudante de medicina Maria Luiza Lui, de 28 anos, fruto de um relacionamento anterior com o cantor Renato Lui. A atriz ainda tem seu herdeiro caçula, o pequeno Antônio, de apenas seis anos, resultado de seu casamento atual com o ator Bruno Ferrari, com quem oficializou a união há uma década.

Paloma Duarte rebateu críticas sobre sua aparência:

Discreta em sua vida pessoal e longe das telinhas desde sua última aparição na novela da Globo "Além da Ilusão" no ano passado, Paloma surpreendeu seus seguidores ao compartilhar alguns cliques ao lado de seu único filho menino, Antônio. Em setembro deste ano, ela dividiu alguns registros descontraídos levando seu herdeiro para escola.

Mas a atriz recebeu uma chuva de comentários na foto em que posou aparecendo de ‘cara lavada’ pela manhã. Em resposta às críticas, Paloma explicou o inchaço no rosto e, em uma segunda postagem, chamou quem a criticou de "linguarudos". A artista compartilhou uma selfie mais produzida e fez um desabafo na legenda.

"Ontem postei uma foto de manhã, sem make e inchada. Essas fotos de hoje são 4 horas depois das de ontem. Para os linguarudos de ontem, eu posto foto inchada e sem make com a mesma facilidade que posto as fotos produzidas. O motivo do inchaço matutino, é porque passei por processo cirúrgico recentemente", explicou a filha de Débora Duarte.