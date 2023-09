O que aconteceu com rosto de Paloma Duarte? Atriz explica e rebate críticas sobre visual. Veja!

Paloma Duarte surgiu com rosto inchado em foto e reclamou dos comentários negativos sobre o seu visual

Paloma Duarte se manifestou após receber comentários na foto em que posou ao lado do filho a caminho da escola. Sem maquiagem, a atriz surgiu de "cara lavada" e chamou atenção dos seguidores, que criticaram a sua aparência.

"Gente, harmonização não. Não nessa mulher lindíssima, de traços finos e delicados! É uma pena", disse uma. "Fez harmonização? Tá diferente! Cadê a Paloma?", questionou outra. "Menina, você é linda, mas essa desarmonizaçao ficou horrível, não faz mais nada", pediu uma terceira. "Nossa, outra pessoa. "Quem é essa? Não é a Paloma", destacou um.

"Paloma tão linda, não precisava mudar nada, mulher", falou uma. "Fez harmonizacao facial? Está tão diferente!", observou um. "Nossa, essa é ela? Não a reconheci", afirmou outro. "Misericórdia, não a reconheci", concordou uma. "Eita, fez harmonização facial? Nossa, que estranho", apantou um. "Meu Deus, muito muito. Nem parece você", acrescentou outra.

Paloma Duarte reage após críticas

Paloma Duarte explicou o inchaço no rosto e, em uma segunda postagem, chamou quem a criticou de "linguarudos". A artista compartilhou uma selfie mais produzida e fez um desabafo na legenda.

"Ontem postei uma foto de manhã, sem make e inchada. Essas fotos de hoje são 4 horas depois das de ontem. Para os linguarudos de ontem, eu posto foto inchada e sem make com a mesma facilidade que posto as fotos produzidas. O motivo do inchaço matutino, é porque passei por processo cirúrgico recentemente. E isso não é da conta de ninguém!", disparou a filha de Débora Duarte.

Paloma disse ainda que gostaria que as pessoas utilizassem o engajamento em posts sobre preconceito e minorias.

"Seria incrível se vocês usassem essa gana, para escrever coisas maneiras quando faço post sobre preconceito, minorias, direitos… Ao invés de só escrever quando aparece um rosto inchado no feed. E como diria minha musa mineira, Dra Luana, beijo procês", completou a mulher de Bruno Ferrari.