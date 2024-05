Kayky Brito comenta nova fase na carreira após grave acidente: 'Proativo'

Vítima de um grave atropelamento em 2023, o ator Kayky Brito está de volta ao trabalho após um longo período de recuperação

O ator Kayky Brito abriu o coração e falou como tem encarado a vida após sofrer um grave acidente em setembro de 2023, no Rio de Janeiro. Vítima de um atropelamento, o artista teve traumatismo craniano e um quadro de politrauma corporal.

"Estou sempre em busca de ser proativo na vida. Estou na construção", declarou Kayky em entrevista ao jornal Extra. Recentemente, ele gravou o filme 'A Caipora' ao lado de outros atores como Camilla Camargo, Nill Marcondes e Sérgio Hondjakoff.

Além de seu retorno ao cinema, Kayky Brito pode ser visto na reprise de 'Alma Gêmea', exibida atualmente nas tardes da Globo. No folhetim de Walcyr Carrasco, o artista interpretou o personagem Gumercindo, apaixonado por Kátia (Rita Guedes). Alegre com a volta da novela de sucesso à TV aberta, ele revelou se sentir nostálgico ao rever trabalhos antigos.

"Ele [personagem] estava sempre em apuros por sua descoberta da paixão por Kátia e por conta da própria adolescência. A nostalgia marca quando são bons momentos e hoje começo a me considerar maduro vendo estas cenas em que era novinho", relatou Kayky Brito.

Nos últimos dias, o ator mandou uma mensagem para o motorista que o atropelou. O recado foi deixado pelo irmão de Sthefany Brito em um vídeo publicado por Diones da Silva. Kayky admitiu o erro e agradeceu ao homem por socorrê-lo no momento do acidente, ocorrido há oito meses.

"Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones", escreveu ele. No vídeo, o motorista enviou uma mensagem ao ator pedindo desculpas pelo ocorrido.

Kayky Brito mostra evolução na fisioterapia

Kayky Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar a evolução das sessões de fisioterapia que está fazendo para se recuperar do grave acidente que sofreu em setembro do ano passado.

Nos Stories do Instagram, o ator publicou dos vídeos, sendo o primeiro em novembro e o outro deste mês. É possível notar como os movimentos do artista evoluiu conforme ele realiza um dos exercícios com um cabo de vassoura.

Ao mostrar o 'antes e depois', o irmão da atriz Sthefany Brito agradeceu a ajuda de seu fisioterapeuta. "Evoluindo na fisio com o meu amigo @mahibandaoficial. Amo vocês!", escreveu ele na publicação.