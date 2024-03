Camilla Camargo exibe bastidores de filme com Kayky Brito

Após passar pela recuperação de um atropelamento, o ator Kayky Brito está de volta ao trabalho e grava novo filme com Camilla Camargo

A atriz Camilla Camargo está animada com seu novo projeto no cinema. Ela está no elenco do filme A Caipora e mostra alguns momentos das filmagens nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 13, ela mostrou o momento em que os atores estavam se preparando para uma gravação e flagrou o ator Kayky Brito na cadeira da maquiagem.

Ela encantou seus seguidores ao mostrar o momento, já que este projeto marca o retorno do ator Kayky Brito ao trabalho depois de sua recuperação. Ele passou alguns meses em recuperação do atropelamento que sofreu em setembro de 2023.

O novo filme é protagonizado por Camilla Camargo, Kayky Brito e Nill Marcondes. O projeto é um filme de suspense policial, que conta a história da investigação de duas mortes após os boatos de que um feitiço invocou a Caipora.

View this post on Instagram A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Camilla Camargo mandou recado para a irmã

Horas após Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, da TV Globo, acusada de agredir Davi, Camilla Camargo usou as redes sociais para demonstrar todo o seu apoio para a irmã mais velha. Através dos Stories do Instagram, a atriz falou para a cantora que ela iria receber em casa todo o amor que precisa nesse momento.

"Vem, meu amor! Vem pra casa, vem receber o amor que você merece. Só vem. Tem tanto, tanto amor pra você aqui, que você nem imagina... Te amo demais, Wanessa", escreveu ela em um post ao compartilhar uma publicação feita pela equipe da artista.

Depois, Camilla falou sobre os planos da irmã ser diferente do que Deus planejou para ela. "Talvez Deus tenha destruído seu plano pra que seu plano não destruísse você. Se não deu certo agora, descanse e confie. Um dia você ainda vai sorrir olhando pro céu. E vai dizer: 'então era isso, Deus...'".