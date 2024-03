Camilla Camargo manda recado para Wanessa após desclassificação no BBB 24

Nas redes sociais, a atriz Wanessa Camargo mandou uma mensagem de apoio para a irmã velha, Wanessa Camargo, que foi expulsa do reality

Horas após Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, da TV Globo, acusada de agredir Davi, Camilla Camargo usou as redes sociais para demonstrar todo o seu apoio para a irmã mais velha. Através dos Stories do Instagram, a atriz falou para a cantora que ela iria receber em casa todo o amor que precisa nesse momento.

"Vem, meu amor! Vem pra casa, vem receber o amor que você merece. Só vem. Tem tanto, tanto amor pra você aqui, que você nem imagina... Te amo demais, Wanessa", escreveu ela em um post ao compartilhar uma publicação feita pela equipe da artista.

Depois, Camilla falou sobre os planos da irmã ser diferente do que Deus planejou para ela. "Talvez Deus tenha destruído seu plano pra que seu plano não destruísse você. Se não deu certo agora, descanse e confie. Um dia você ainda vai sorrir olhando pro céu. E vai dizer: 'então era isso, Deus...'".

Camilla manda mensagem de apoio para Wanessa - Reprodução/Instagram

O que Davi falou no confessionário contra Wanessa?

Neste sábado, 2, a cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, da Globo, sob a acusação de agressão contra o brother Davi. Na edição ao vivo desta noite, a emissora exibiu o vídeo de quando Davi entrou no confessionário para reclamar da atitude dela e dizer que se sentiu agredido.

"Eu estava dormindo no quarto. A Wanessa Camargo entrou no quarto dançando, como vocês viram ali, dançando, pulando, acendendo e apagando a luz. Ela viu que eu estava no quarto. Em seguida, ela veio para a cama, ela viu que eu estava na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas. Eu me senti invadido no momento porque eu estava dormindo, estava descansando, ela me deu um tapa na perna. Acredito que isso é falta de respeito, ela me deu um tapa. Se eu tivesse dado um tapa nela, acredito que seria uma agressão. Peço que revejam essa situação", afirmou ele. Confira a reclamação completa!