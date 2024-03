BBB 24: O que Davi falou no confessionário contra Wanessa?

Globo exibe o momento em que Davi entrou no confessionário para fazer a reclamação da atitude de Wanessa Camargo: 'Eu quero que ela seja expulsa do programa'

Neste sábado, 2, a cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, da Globo, sob a acusação de agressão contra o brother Davi. Na edição ao vivo desta noite, a emissora exibiu o vídeo de quando Davi entrou no confessionário para reclamar da atitude dela e dizer que se sentiu agredido.

Tudo começou quando Davi estava dormindo no quarto e Wanessa entrou no local com suas amigas. Ela se movimentou perto da cama dele e atingiu a perna dele com a mão. Com isso, ele se sentiu agredido e fez a denúncia no confessionário.

Na edição deste sábado, a Globo exibiu o que ele falou no confessionário. Na declaração, ele disse que se sentiu desrespeitado.

"Eu estava dormindo no quarto. A Wanessa Camargo entrou no quarto dançando, como vocês viram ali, dançando, pulando, acendendo e apagando a luz. Ela viu que eu estava no quarto. Em seguida, ela veio para a cama, ela viu que eu estava na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas. Eu me senti invadido no momento porque eu estava dormindo, estava descansando, ela me deu um tapa na perna. Acredito que isso é falta de respeito, ela me deu um tapa. Se eu tivesse dado um tapa nela, acredito que seria uma agressão. Peço que revejam essa situação”, afirmou ele.

Logo depois, a emissora também exibiu o momento em que a produção chamou Davi no confessionário para explicar o que aconteceu. Então, ele contou sobre a agressão. “Eu me senti agredido e provocado. Eu sei que ela estava fazendo aquilo para me provocar. Eu estava deitado na cama. Tinha várias outras camas vazias, ela me viu na cama. Ela veio em direção a minha cama e me deu um tapa na perna. Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem à noite. Por questão deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa”, afirmou.