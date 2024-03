Urgente! Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24

Davi foi até o confessionário neste sábado, 2, pedir a expulsão de Wanessa após levar tapa na perna; cantora foi expulsa do reality

Eita! Wanessa Camargo foi desclassificada do Big Brother Brasil 24. Após Davi reclamar sobre uma possível agressão no confessionário após a festa na tarde de sábado, 02, os brothers do BBB 24 receberam um aviso sonoro na casa pedindo para colocar pertences de Wanessa na despensa.

Os participantes estavam dormindo quando um aviso do BigBoss tocou na casa: "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", diz a voz. Momentos antes, Wanessa foi chamada ao Confessionário.

Entenda o que rolou entre os brothers

Na madrugada deste sábado, 02, Davi entrou no confessionário para pedir a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Isso porque o motorista de aplicativo foi acordado pela cantora com um tapa na perna. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção.

O baiano desceu e foi ao confessionário para falar com a produção. Segundo o jovem, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora. "Ela deu um tapa na minha perna" afirmou para Isabelle e Matteus.

olha, talvez seja questão de: nenhum dos dois estão se falando, são inimigos declarados, brigaram a dois dias atrás, ai do nada Wanessa vem, e faz isso com Davi?



E se o Davi que tivesse metido o soco? Ele seria expulso! Gente vamos ser racionais.



WANESSA EXPULSA pic.twitter.com/uCrtfM34rb — Ton (@vertz8000) March 2, 2024

Após essa situação, Davi conversou com Matteus na cozinha da casa sobre o ocorrido. Ele disse que se sentiu desrespeitado pela sister e ainda alegou que ela acertou um tapa na perna dele. "Fui descansar. Viu que eu estava no quarto e continuou, estou me sentindo provocado, ela invadiu meu espaço, invadiu demais, ultrapassou uma linha. Se fosse eu no lugar dela, não estaria assim", contou para Matteus.