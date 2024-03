BBB 24: Davi pede a expulsão de Wanessa depois suposta agressão

Davi foi até o confessionário neste sábado, 2, pedir a expulsão de Wanessa Camargo após levar tapa na perna; produção vai analisar imagens

O clima está tenso entre os brothers! Na madrugada deste sábado, 2, Davi entrou no confessionário para pedir a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Isso porque o motorista de aplicativo foi acordado pela cantora com um tapa na perna. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção.

O baiano desceu e foi ao confessionário para falar com a produção. Segundo o jovem, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora. "Ela deu um tapa na minha perna" afirmou para Isabelle e Matteus. Se confirmado a versão do jovem, o ato pode ser considerado agressão física e, por consequência, eliminaria a filha do Zezé de Camargo do reality.

"Isso não vai ficar assim não. Ela deu uma tapa nas minhas pernas, eu dormindo assim, deitado, ela viu que eu tava deitado ali", relatou Davi. "São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além de isso ser provocação, falta de respeito e agressão", acusou.

"Não vai ficar de graça não, não vai mesmo, não sou otário. Tá pensando que vai fazer o que quiser comigo aqui?", revoltou-se o brother. Matteus quis saber a resposta da produção para a queixa do colega, que respondeu: "Eles vão tomar uma atitude, eles vão tomar as medidas cabíveis. Vai analisar, já passei pra eles já", disse. "Tô cheio de ódio aqui, cheio de ódio mesmo", continuou.

"Queria ver se fosse eu, que entrasse no quarto daquela forma e desse uma tapa na perda dela, queria ver", comparou. Até agora a produção do reality ainda não se manifestou sobre a possível expulsão. Veja o momento:

olha, talvez seja questão de: nenhum dos dois estão se falando, são inimigos declarados, brigaram a dois dias atrás, ai do nada Wanessa vem, e faz isso com Davi?



E se o Davi que tivesse metido o soco? Ele seria expulso! Gente vamos ser racionais.



WANESSA EXPULSA pic.twitter.com/uCrtfM34rb — Ton (@vertz8000) March 2, 2024

Beatriz vai ser expulsa do BBB 24?

Beatriz Reis vez exagerou na empolgação na festa e cometeu uma falta grave no BBB 24. Mesmo após receber um alerta da produção sobre a possibilidade de ser expulsa do reality, a sister voltou a passar do limite na interação com um artista que visitou a casa. Na festa desta sexta-feira, 1, ela chegou a tocar os ombros de Wesley Safadão.

Na madrugada deste sábado, 2, Beatriz tentou puxar um trenzinho com o cantor, quebrando uma das principais regras do reality. Nas redes sociais, espectadores criticaram a postura de Bia novamente e os termos 'Beatriz expulsa' e 'Bia expulsa' chegaram aos assuntos do momento no X, antigo Twitter.