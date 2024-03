Beatriz vai ser expulsa do BBB 24? Sister viola regra

Internautas acusaram Beatriz de infringir uma regra do 'BBB 24' por conta de uma atitude da sister com Wesley Safadão na festa desta sexta-feira, 1

Beatriz Reis exagerou na empolgação na festa e cometeu uma falta grave no BBB 24. Mesmo após receber um alerta da produção sobre a possibilidade de ser expulsa do reality, a sister voltou a passar do limite na interação com um artista que visitou a casa. Na festa desta sexta-feira, 1, ela chegou a tocar os ombros de Wesley Safadão.

O cantor fez a sua apresentação na pista de dança com os confinados durante o evento, mas a maioria deles se comportou e fez uma rodinha para cantar seus hits. Enquanto o cantor estava em 'País Tropical', já na madrugada deste sábado, 2, Beatriz tentou puxar um trenzinho com o cantor, quebrando uma das principais regras do reality.

Nas redes sociais, espectadores criticaram a postura de Bia novamente e os termos 'Beatriz expulsa' e 'Bia expulsa' chegaram aos assuntos do momento no X, antigo Twitter. "A regra é clara: a produção avisou que a Bia não podia passar dos limites na festa para com os artistas, pois seria expulsa. Então que o senhor Boninho cumpra com sua palavra e mostre que pelo menos tem moral com o comando do programa", escreveu um usuário da plataforma.

"Uma coisa é o cantor ir falar com os participantes, outra coisa é o participante encostar no cantor, invadindo o espaço dele, sem nenhuma autorização do mesmo. Ainda sabendo que é contra as regras e que foi chamada atenção no confessionário para que parasse”, comentou outra.

O comportamento da sister já havia provocado incômodo na festa do último sábado, 24, na apresentação de Xande de Pilares. Ela subiu no palco, ignorando os alertas da produção e dos colegas de confinamento.

Na quarta-feira, 28, Beatriz foi chamada no confessionário e levou uma bronca da produção. Segundo revelou em conversa com Alane, Leidy Elin, Davi e Matteus, a vendedora do brás foi alertada de que o comportamento poderia resultar em sua eliminação. "Eu não sabia também, agora eu sei. Eu achava que poderíamos ir para o Tá com Nada. Eu me senti muito mal, muito culpada", revelou.

