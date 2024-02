BBB 24: Beatriz faz ação proibida e leva bronca da produção

Deu ruim! Beatriz leva bronca da produção do BBB 23 após ter uma atitude proibida no confinamento e fica em choque com mensagem: 'Dá eliminação'

A sister Beatriz ficou em choque ao ser chamada no confessionário do BBB 24, da Globo, para levar uma bronca da produção do programa. Ela saiu de lá mexida com a bronca e contou o motivo para seus aliados.

Na cozinha, Bia contou que foi chamada no confessionário por causa de sua atitude na última festa. Ela ficou muito perto do palco e ultrapassou a área permitida para os participantes, o que é proibido no manual do reality show. Com isso, a atitude dela era proibida e ela poderia ter sofrido uma punição.

“Quando falou em eliminação, eu me tremi… Falou que dá eliminação descumprir qualquer regra”, disse ela, e completou: “Porque eu fiquei perto do palco. Isso dá eliminação”.

Então, Leidy Elin reagiu e disse que avisou sobre o risco da atitude dela. “Eu falei! Vocês ficam: ‘Deixa, deixa’. Eu li, gente! Não fica, por mais que é fã. Tirei porque podia dar uma porrada sem querer e ser eliminada. Agora, ouve a gente”, declarou.

Antes disso, a modelo Yasmin Brunet também foi chamada no confessionário. Ela não falou o motivo de sua conversa com a produção, mas os participantes entenderam que era para cancelar o plano de colocar a casa no Tá Com Nada.

Logo depois, a voz do Big Boss se pronunciou para toda a casa para pedir que os participantes parassem de falar sobre as regras do programa. "Atenção todos! Para encerrar o assunto. Infringir quaisquer regras do programa das quais vocês conhecem muito bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto. Sigam o jogo de vocês", afirmou.

agora chamaram a bia pra falar que ela podia ser eliminada por ficar no palco KKKKKKKKKKKK tchaauuuuuuu pic.twitter.com/1a2mdubngU — amanda (@iamandabc) February 28, 2024

Reprodução / GloboPlay #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/LcSgkgOUMY — Central BBB (@CentralRedeBBB) February 28, 2024

Como será a festa da líder Beatriz?

Hoje é dia de Festa do Líder no Big Brother Brasil 24! Na noite desta quarta-feira, 28, acontece a festa que marca o fim do reinado da líder Beatriz.

A sister sonhou muito com sua festa, que remete à sua profissão de vendedora. Ela já falou diversas vezes que trabalhou como camelô, montando barracas na Praça 8 de Dezembro, em São Paulo.

Bia já deixou de trabalhar com barracas há alguns anos. Antes de entrar no reality show, ela atuava como divulgadora de lojas no Brás.

A vendedora venceu a Prova do Líder de Resistência ao lado de Isabelle. A Festa do Líder foi um dos pontos mais discutidos entre as duas, que precisarão decidir em consenso quem ficaria com a liderança. Ambas sonhavam com a festa do líder e esse foi um dos pontos mais discutidos por elas.