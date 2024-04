Estilista conta como cria looks de Davi após BBB: 'Mãe e irmã sinalizaram'

Em entrevista à CARAS Brasil, Elcimar Badu, estilista baiano, explica detalhes dos looks que Davi tem usado após deixar o BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi (21) tem chamado atenção ao aparecer com looks elegantes para cumprir sua agenda de compromissos após deixar o programa. Os ternos do baiano são assinados pelo estilista Elcimar Badu (53), que contou com a ajuda da família ao criar um estilo para o ex-brother.

Badu conta que já tinha vontade de produzir Davi fora do reality , até quando recebeu a visita de Raquel e Elisângela Brito, irmã e mãe do campeão, para por a produção em prática. "Elas me sinalizaram que ele gosta dessa ideia mais sofisticada e executiva", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

O estilista, especialista em produções sob medida e de luxo, diz que após a conversa decidiu criar looks executivos para equilibrar a elegência que o ex-brother gostaria de passar, juntamente com sua irreverência e personalidade —o que é transmitido pelas cores vivas e marcantes dos ternos.

"O resultado foi essa construção de imagem bem marcante, singular, que estão fazendo-o ser notado e reconhecido em seu estilo", completa o estilista e costureiro, que em seus 36 anos de carreira já atendeu outras celebridades como Ivete Sangalo (51) e Lore Improta (30).

Foto: Reprodução/Instagram @elcimarbadu

Natural de Remanso, cidade do sertão da Bahia, o estilista afirma que se sentiu representado e identificado pela história de Davi na casa mais vigiada do Brasil. Ele acrescenta que a experiência de realçar a essência do ex-motorista de aplicativo através da moda tem sido prazerosa.

"Tenho um carinho muito grande por produzir artistas baianos e apresentar uma costura mais sofisticada para a nossa terra. Sobre Davi em específico, me senti representado por sua garra e determinação, pois tudo que conquistei até aqui foi através de muita coragem, de conquistar impetuosamente espaços que nos são negados a todo instante", completa o estilista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ELCIMAR BADU, ESTILISTA DE DAVI: