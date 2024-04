Saiba quanto custa terno que Davi usou na gravação do Domingão: 'Sob medida'

A CARAS Brasil descobriu o valor do terno que Davi usou nas gravações do programa Domingão com Huck; ex-BBB se destacou com look

CARAS Brasil Publicado em 26/04/2024, às 11h10

Davi, vencedor do BBB 24, e o apresentador Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram @daviooficialll