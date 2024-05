Rodriguinho revela ajuda em carreira de amigos ex-BBBs 24: 'Portas abertas'

Fora do BBB 24, Rodriguinho tem prestado suporte aos ex-colegas de reality show para ajudá-los a construírem uma carreira sólida

Fora do BBB 24, da Globo, o cantor Rodriguinho tem mostrado que mantém grande amizade com seus ex-colegas de confinamento. No último fim de semana, o pagodeiro recebeu a visita de aliados como Lucas Henrique, o Buda, e Leidy Elin em sua residência, em São Paulo.

Além disso, sempre que pode, Rodriguinho também se encontra com Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Luigi, Deniziane, Giovanna Lima, Nizam, Michel, Lucas Luigi e Juninho. Em entrevista ao site Extra, o artista revelou que se disponibilizou a ajudá-los sempre que precisarem.

Dono de uma longa carreira na música, o cantor explicou que entende a dificuldade de se inserir no mercado artístico e, por isso, não hesita em dar suporte aos ex-BBBs de sua edição, principalmente aos participantes do time Pipoca - os anônimos do programa.

"Enquanto tiver ao meu alcance e me procurarem, vou ajudá-los, porque sei o quanto é difícil sair do BBB para vida real e entrar no mercado de influenciador sem o amparo profissional que eu pude ter. Aqui fora somos todos iguais e não há competição", declarou Rodriguinho.

Contente em seguir a amizade com os ex-colegas de confinamento, o artista ressaltou a grande conexão criada entre eles durante os dias de reality show. "Sempre fico feliz em receber amigos e pessoas queridas em meus shows, mas no BBB criei uma relação de amizade real com alguns e uma conexão natural profunda pelo que vivemos na casa e no pós", disse ele.

E completou: "Precisa ter um preparo para esse impacto social e profissional, principalmente para aproveitarem as oportunidades que o programa oferece para construir algo sólido na carreira e uma imagem artística, pois o tempo para quem almeja uma carreira artística no pós é limitado. Minha casa e meu palco estarão sempre de portas abertas".

