Mãe de Katy Perry cai em foto criada por IA da cantora no Met Gala 2024

Após viralização de foto falsa de Katy Perry no Met Gala 2024, a mãe da cantora cai na imagem criada por inteligência artificial; veja!

A cantora Katy Perry não pode estar presente no Met Gala 2024, que aconteceu na última segunda-feira, 7. Mas muitos internautas acreditaram que a artista esteve sim no grande evento de moda no Metropolitan Museum of Art. Isso devido à circulação de uma foto falsa da cantora no evento pela web. E parece que até pessoas da família de Katy acabaram acreditando na história.

No X, antigo Twitter, os internautas compartilharam uma imagem feita através da inteligência artificial, onde Katy apareceu com um lindo vestido volumoso cheio de flores, assim como no tema do evento fashion. Outra foto, desta vez onde a cantora usava um corset com uma saia de plantas, também chamou a atenção do público.

Por serem registros muito realistas, vários fãs caíram na história da imagem falsa. Em seu perfil oficial do Instagram, Katy compartilhou os registros e confirmou que as fotos eram geradas por IA ao revelar que sua mãe quase caiu na mentira.

Na publicação, Mary Perry, mãe da cantora, mandou uma das imagens falsas por mensagem para a filha e disse que sequer sabia que ela estaria no evento. "Oi pena! Não sabia que você foi ao Met. Que vestido lindo, você parece um desfile de rosas, você é seu próprio carro alegórico", brincou ela. Katy logo alertou a mãe sobre a veracidade da foto: "Mãe, a inteligência artificial te pegou também. CUIDADO!".

A esposa de Orlando Bloom ainda revelou o motivo de não ter comparecido ao evento de moda em 2024. "Não consegui ir ao MET, tive que trabalhar", revelou Katy, que ainda compartilhou um vídeo gravando uma música em um estúdio.

Confira:

Sasha se emociona ao ver Bruna Marquezine no Met Gala

Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gala na última segunda-feira, 6, brilhando com um look luxuoso! E quem se emocionou com a participação da atriz no evento foi sua grande amiga Sasha Meneghel. Por meio das redes sociais, o marido da modelo, João Lucas, revelou que a filha de Xuxa chorou ao ver a amiga de infância no tapete vermelho.

“A gente na academia, treinando e assistindo o red carpet do Met Gala filmando a tela, gritando na academia, e a Sasha chorando… muitas emoções kkkkk muito orgulho de você, Bruna Marquezine”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

E acrescentou: “Assisti a live e foi f*da! Todo mundo gritando”. Além dele, Sasha também publicou um vídeo da atriz no tapete vermelho e declarou orgulhosa: “Te amo, Bruna”.

