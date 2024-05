Bailarinos de Madonna mostram bastidores de show histórico no Rio de Janeiro

No último sábado, 04, Madonna fez história ao reunir uma multidão para um show em Copacabana; dançarinos compartilharam registros de viagem

Três dias após o grande show de Madonna na praia de Copacabana, alguns membros da equipe da cantora permaneceram no Rio de Janeiro. Entre visitas a grandes pontos turísticos da cidade maravilhosa, como o Cristo Redentor, registros do backstage da "The Celebration Tour In Rio" tomaram conta da web.

A concentração no palco antes de estrear o espetáculo e a rigidez dos ensaios protagonizaram os vídeos postados por eles, que mostram grande parte do balé em momentos por trás das câmeras. Já durante a tarde desta terça-feira, 07, parte do ballet da rainha do pop compartilhou registros aproveitando a tarde ensolarada em Búzios, na região dos lagos do Estado.

Em registros postados nas redes de Marvin Gofin, é possível vê-los curtindo o dia ensolarado e se jogando na água de coco. Em outra imagem, o dançarino mostrou um pouco dos detalhes de onde estão hospedados. Já nas redes sociais de outra bailarina, podemos ver uma amostra dos snacks dos artistas: uma tábua com batata frita, gurjões e uma salada.

Madonna conquista título surpreendente após show no Rio de Janeiro

A cantora foi homenageada pela Câmara Municipal e conquistou um título surpreendente. Agora, além de americana, ela é ‘carioca’, já que ganhou o diploma de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro.

Segundo informações do G1, Madonna recebeu seu título especial nos bastidores antes de seu show na Cidade Maravilhosa. Apesar de ter se tornado ‘carioca’ só agora, a homenagem estava em trâmite há alguns meses e foi proposta pelo ex-prefeito Cesar Maia e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, ambos do PSD.

Conforme os processos habituais, a honraria só foi concedida após passar pelo processo de aprovação na Câmara Municipal. Pouco antes do aguardado show, durante uma segunda discussão, o título foi formalmente concedido à cantora, que recebeu um diploma para oficializar a homenagem antes de subir aos palcos no Brasil.