MAR ABERTO celebra parceria musical com Tiê: 'Engrandecedor'

O duo MAR ABERTO, formado por Gabriela Luz e Thiago Mart, acaba de lançar uma parceria musical com a cantora Tiê. Juntos, eles gravaram a música Vida Normal, que já está disponível nas plataformas digitais e foi escrita em parceria com a cantora mexicana Ximena Sariñana. Em conversa com a CARAS Digital, Gabriela e Thiago contaram bastidores da parceria com Tiê e curiosidades sobre a nova fase na carreira deles. Isso porque eles se lançaram como artistas independentes e acabam de se tornarem pais de Miguel, de quase 1 ano.

-Qual foi a inspiração para a música Vida Normal?

Essa canção foi escrita em 2017 e, curiosamente, foi uma antevisão de tudo que vivemos hoje como casal. Acho que desde aquela época, mesmo com a aspiração à fama e ao sucesso, que são comuns ao artista, nosso maior desejo era o de viver e apreciar as coisas comuns do dia a dia.

-Como foi criar a música com Ximena Sariñana?

Nos conhecemos naquele dia mesmo. Por conta da diferença da língua, a comunicação foi um desafio no começo, mas depois tudo fluiu super bem. Ela trouxe a harmonia e a linha melódica da música e nos desenvolvemos a letra. Foi uma soma poderosa e o resultado nos encantou logo de cara.

-Como surgiu a ideia de convidar Tiê para fazer a parceria com vocês?

Não nos conhecíamos pessoalmente, mas acompanhávamos o trabalho dela e descobrimos que ela também (desde quando não dizíamos ser um casal, segundo ela nos contou por mensagem). Na época que a canção foi escrita, estávamos na mesma gravadora e pensamos em fazer o convite pro feat, mas acabamos saindo da companhia. Quis o destino que essa parceria rolasse sete anos depois. E foi do melhor jeito possível, com um clipe intimista que retrata o quão engrandecedor é estar perto de uma artista como ela.

-Agora, vocês estão como artistas independentes. Qual é o maior desafio da nova fase? E a maior alegria?

A maior alegria e o maior desafio caminham lado a lado nesse caso, pois toda a liberdade criativa que temos agora requer que também uma estrutura que nos dê segurança para focar na parte artística. Felizmente temos amigos que são grandes profissionais e estão participando ativamente conosco dessa reestruturação do MAR ABERTO.

-Por que decidiram ser independentes?

Vários fatores nos influenciaram a seguir por esse caminho. Tivemos uma conversa de vida com o Ulises Gasparini (Diretor da GTS) e com o Paulo Lima (Presidente da Universal Music Brasil), que são pessoas maravilhosas, e entendemos que era hora de sair. Foi tudo muito natural e temos a certeza de que foi a decisão correta.

-O que esperam realizar na nova fase do duo?

Esse ano vamos lançar todas os feats do projeto Com Vida e fazer muitos shows. Rodar as capitais do país com uma turnê voz e violão está nos planos para o próximo semestre. Para o ano que vem já temos também dois projetos musicais engatilhados.

-A nova fase profissional coincide com a nova fase na pessoal (com a chegada do Miguel). Foi por acaso ou foi proposital que os dois momentos acontecessem juntos? Como é lidar com tanta novidade na vida?

Diferente do que se pode pensar, nunca estivemos tão ativos e trabalhando tanto quanto depois da chegada do Miguel. Foi a vinda dele que nos estimulou a buscar mais oportunidades, a criar nosso selo NAVEGA (por onde lançamos as músicas do MAR e de outros artistas), a fazer mais shows, compor mais. Ele é a nossa benção, a resposta de Deus para todos os pedidos mais íntimos do nosso coração.

-Como está a rotina de vocês com a carreira e o bebê em casa?

Aqui em casa é uma constante prova de revezamento (risos). Nos dividimos entre ninadas, composições, mamadas, produções, brincadeiras e ensaios. Mas não gostaríamos que fosse nada diferente disso. É muito gostoso ver nosso filho participando da nossa rotina de artistas e absorvendo o quanto nós somos apaixonados pela profissão. Quem sabe isso não desperte essa vocação dentro dele também.

-Vocês pretendem levar o Miguel em turnê com vocês ou vão deixá-lo com uma rede de apoio?

Nos shows que forem próximos a São Paulo, ele deve ficar com alguém da nossa rede de apoio sim. Quando os shows forem mais distantes, a gente leva ele e um pedacinho dessa rede junto para ajudar. Felizmente temos familiares e ótimos amigos que sempre estão aí quando precisamos.

-Vocês já fizeram músicas para o Miguel?

A música “Avisa o D2 (A Batida Perfeita)” foi feita para ele e conta a sequência de fatos e percepções que tivemos do dia em que descobrimos que seríamos papais até o momento do primeiro ultrassom, quando escutamos aquela batida perfeita. E ele escuta nossas músicas o tempo todo. Participa dos ensaios acústicos que rolam aqui em casa, das sessões de composição e produção. Logo logo ele sai cantando todas do MAR ABERTO.

-Com quem vocês acham que o Miguel mais se parece?

A gente acha ele uma misturinha dos dois, mas é curioso como cada pessoa tem uma opinião. Na verdade ele tem bem a carinha e o jeitinho dele, único e especial demais. Tudo que ele faz nos encanta. Nesse momento ele está aprendendo a dar tchauzinho e jogar beijo, aí já viu né? Os papais ficam babando o tempo inteiro.

-Qual é a importância da maternidade/paternidade na vida de vocês?

A paternidade/maternidade mudou tudo para melhor. Nossa família é o que há de mais importante na nossa vida. Nós sempre cantamos sobre o amor e o Miguel é a materialização de tudo que dizemos nas canções.