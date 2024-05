Virginia Fonseca fala de perseguição na internet: 'Importante não se perder no caminho'

Casada com o cantor Zé Felipe e grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca fala de críticas e maternidade em entrevista à CARAS Brasil

Virginia Fonseca (25), que estreou como apresentadora no SBT, no programa Sabadou, e fez a audiência do canal crescer em 52% no horário, assumindo a vice-liderança da TV aberta, conversou com a CARAS Brasil sobre as críticas que costuma receber na internet. Mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), frutos do casamento com o cantor Zé Felipe (26), e grávida do terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora digital tem mais de 46 milhões de seguidores somente no Instagram.

"Sinto que a internet dá esse espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Umas julgam, outras apoiam e a vida é assim. O ponto mais importante é você saber da sua própria verdade e também achar um caminho para conseguir absorver tudo aquilo que te eleva e te impulsiona, sejam as críticas ou os elogios. A internet tem seus contras e, às vezes, as pessoas machucam os outros com o excesso de críticas. Mas ela também te ensina a ganhar muita maturidade com as pancadas que você toma durante o caminho", fala.

A nora do cantor Leonardo (60) ainda comenta sobre os desafios em se dividir entre a carreira de influencer e os filhos. "Eu e a minha família somos muito bem resolvidos nisso, porque absolutamente tudo que eu e Zé fazemos é por eles. Claro que sei da complexidade da minha agenda e, justamente por isso, quando tenho tempo livre, fico grudada nelas, eu gosto de acompanhar as atividades, levar na escola, ver e viver toda a evolução. Com o José Leonardo, não será diferente. Tudo que eu faço agora é para o futuro dos meus filhos e da minha família ser simplesmente maravilhoso", diz.

Virginia também fala da perseguição dos haters. "Acredito que tudo é uma constância. O importante é não se perder no caminho, manter sua verdade e seguir naquilo que você realmente acredita. Nada é tão poderoso quanto passar a sua verdade! Quanto à perseguição, isso é coisa da internet. Todo o percurso até aqui serviu de aprendizado mas, como eu disse, no final o que vale é a verdade", finaliza.