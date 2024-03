BBB 24: Wanessa recebe apoio de sua equipe após expulsão: "A vida continua"

"Circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer", confessou a equipe da cantora Wanessa Camargo sobre a saída do BBB 24

A equipe de Wanessa Camargo usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a passagem da cantora pelo BBB 24. Na tarde deste sábado, 2, ela foi expulsa do reality show da TV Globo após ser acusada de agredir Davi.

No Instagram, os administradores falaram sobre o período que a artista passou confinada na casa mais vigiada do Brasil e como a artista, assim como os outros participantes, precisou lidar com seus medos e inseguranças ao aceitar o desafio.

"Infelizmente o jogo acabou hoje para a Wanessa, por circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer. Nesses mais de 50 dias de programa, Wanessa, assim como os demais participantes, foi desafiada a lidar com seus medos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus erros e acertos, mas viveu cada minuto e se mostrou uma pessoa amorosa, acolhedora, divertida, entregue e amiga fiel, conquistando muitos com suas demonstrações de afeto, independente de aliados."

E completaram: "Como equipe, agradecemos imensamente a força, a garra, o apoio e a dedicação de toda a torcida e dos fãs, que ela tanto ama e que tanto reforçaram sua integridade, seu caráter, sua humanidade e seu talento. E é com tudo isso, e cercada de amor da família, dos amigos e de vocês, que a vida aqui fora continua. Agora é momento de cuidar da Wan, que no tempo certo vai poder falar por ela mesma sobre essa experiência", diz o texto.

Algumas horas após a expulsão, Wanessa foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A cantora surgiu usando uma blusa com capuz e máscara.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo 🌷 (@wanessa)

Equipe de Davi reagesobre postura dos brothers após expulsão

A equipe de Davi usou as redes sociais para falar sobre a expulsão de Wanessa Camargo. O brother foi bastante criticado por alguns participantes do Big Brother Brasil 24 após a saída da cantora ser comunicada pela produção, e os administradores reagiram.

"É lamentável a postura da casa diante do ocorrido. Como dissemos antes, a produção do programa apurou os fatos, se não houvesse agressão a participante não seria expulsa. Desde o ocorrido pessoas que estavam na situação alegaram que o ato poderia sim ter pesado e voltaram atrás nas palavras e outras que nem presente estavam querem julgar", escreveram no post.