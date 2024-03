Wanessa Camargo é flagrada em aeroporto após ser expulsa do BBB 24

Disfarçada, a cantora Wanessa Camargo foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, após ser expulsa do reality

Após ser expulsa do BBB 24 acusada de agredir Davi depois da festa do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo foi flagrada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Tentado passar desapercebida dos fãs e da imprensa, a artista surgiu usando uma blusa de frio com capaz na cabeça e máscara. Ela estava acompanhada por dois homens.

Wanessa no aeroporto após expulsão - Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Wanessa no aeroporto - Foto: Rodrigo Adão/AgNews

Entenda o que aconteceu

Na madrugada deste sábado, 02, Davi entrou no confessionário para pedir a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Isso porque o motorista de aplicativo foi acordado pela cantora com um tapa na perna. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada, mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção.

O baiano desceu e foi ao confessionário para falar com a produção. Segundo o jovem, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora. "Ela deu um tapa na minha perna" afirmou para Isabelle e Matteus.

Após essa situação, Davi conversou com Matteus na cozinha da casa sobre o ocorrido. Ele disse que se sentiu desrespeitado pela sister e ainda alegou que ela acertou um tapa na perna dele. "Fui descansar. Viu que eu estava no quarto e continuou, estou me sentindo provocado, ela invadiu meu espaço, invadiu demais, ultrapassou uma linha. Se fosse eu no lugar dela, não estaria assim", contou para Matteus.

"Quer beber na desgraça da festa e usar a desgraça do álcool para ficar perturbando os outros. Ainda vem bater nos outros, é o quê? É minha mãe? Aqui não tem isso não", continuou o brother. "Isso, para mim, é falta de respeito, provocação e agressão. Evolve esses três fatores aqui. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas", acusou ele.