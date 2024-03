BBB 24: Equipe de Davi reage sobre postura de brothers após saída de Wanessa

"A produção do programa apurou os fatos", ressaltou a equipe de Davi, que foi criticdo por alguns participantes após Wanessa ser expulsa do BBB 24

A equipe de Davi usou as redes sociais para falar sobre a expulsão de Wanessa Camargo. O brother foi bastante criticado por alguns participantes do Big Brother Brasil 24 após a saída da cantora ser comunicada pela produção.

Em uma postagem feita no 'X', o antigo Twitter', os administradores do baiano lamentaram a forma que o brothers está sendo tratado pelos colegas de confinamento, e ressaltaram que a decisão foi tomada pelo produção do reality após as imagens serem analisadas.

"É lamentável a postura da casa diante do ocorrido. Como dissemos antes, a produção do programa apurou os fatos, se não houvesse agressão a participante não seria expulsa. Desde o ocorrido pessoas que estavam na situação alegaram que o ato poderia sim ter pesado e voltaram atrás nas palavras e outras que nem presente estavam querem julgar", escreveram no posta post.

É lamentável a postura da casa diante do ocorrido. Como dissemos antes, a produção do programa apurou os fatos, se não houvesse agressão a participante não seria expulsa. Desde o ocorrido pessoas que estavam na situação alegaram que o ato poderia sim ter pesado e voltaram atrás… pic.twitter.com/REUGgjucSO — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 2, 2024

Leia também:BBB 24: Leidy Elin detona Davi após expulsão de Wanessa: "É maldade"

Dado Dolabella reage após expulsão de Wanessa

O ator Dado Dolabella também se manifestou nas redes sociais após a saída de Wanessa Camargo. O ator lamentou a forma que a cantora deixou o programa da TV Globo, e contou que vai para o Rio de Janeiro para dar todo o apoio para a amada.

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu ele.