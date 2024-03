BBB 24: Leidy Elin detona Davi após expulsão de Wanessa: "É maldade"

Após a cantora Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, Leidy Elin decidiu conversar com Davi sobre a situação e detonou o brother

Leidy Elin rasgou o verbo após Wanessa Camargo ter sido expulsa do BBB 24. Pouco tempo após a produção pedir para os participantes arrumarem as malas da cantora e colocarem na dispensa, a sister foi tirar satisfação com Davi, que chegou a conversar com a produção sobre uma suposta agressão.

"O que aconteceu entre você e Wanessa? Ela te bateu?", questionou ela. "Assunto entre mim e...", começou ele, sendo interrompido. "A gente só quer saber o que aconteceu, querendo ou não ela é querida por todo mundo. Ela te agrediu? É isso? Ou porque ela te acordou?", perguntou. "Já falei, já, no confessionário. Falei no confessionário e eles avaliaram, pronto", explicou. "Maldade isso aí pra mim. Você poderia nem estar aqui! Você ficou provocando o Nizam naquela briga", disparou ela. .

Yasmin Brunet também entrou na conversa. "Vocês lá fora vão entender o que aconteceu. E vocês vão entender o que ele tá fazendo, vocês não vão acreditar a pessoa que vocês tão do lado, de verdade! Ela tava bêbada ontem! Ela ficava correndo de um lado pro outro, brincando", justificou. "Eu conheço a Wanessa. Se ela saiu por expulsão, vocês têm noção do que ele fez com ela?", acrescentou a modelo.

Indignada, Leidy começou a detonar Davi e relembrou uma situação que aconteceu entre o brother e Nizam. "O Nizam poderia te desclassificar, porque você chamou ele pra briga e provocou ele. Quando ele abriu [Confessionário para reclamar], ninguém da produção abriu. Isso é maldade. Nizam queria abrir pra te f*der e você poderia não estar aqui. Isso é maldade. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada", disparou.

Dado Dolabella reage após expulsão de Wanessa

Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde deste sábado, 2, para falar sobre a expulsão de sua namorada, Wanessa Camargo, do BBB 24. Depois que a decisão da produção foi anunciada, ele publicou um texto nos Stories do Instagram e falou sobre o ocorrido.

O ator lamentou a forma que Wanessa deixou o programa da TV Globo, e contou que iria embarcar para o Rio de Janeiro para dar todo o apoio para a amada. "Chocado, perplexo! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu ele.