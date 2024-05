Molejo homenageia Anderson Leonardo em primeiro show após morte do cantor

Seguindo o desejo de Anderson Leonardo, o grupo Molejo retornou aos palcos e realizou o primeiro show após a morte do cantor

O Molejo fez sua primeira apresentação após a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo, na madrugada desta sexta-feira, 3, em um bar na Lapa, centro do Rio de Janeiro. O cantor lutava contra um câncer inguinal desde 2022 e faleceu há exatamente uma semana, aos 51 anos.

Assim como era o desejo de Anderson Leonardo, os amigos devem seguir com os shows. O músico Andrezinho Silva, um dos integrantes do grupo, mostrou alguns momentos do retorno aos palcos nas redes sociais.

"Estamos aqui na van para iniciarmos o projeto que temos no Bar da Lapa toda quinta. Queremos saber se vocês querem um ao vivo para compartilhar com a gente esse momento diferente, momento único, reinício, e o primeiro projeto sem o nosso cantor", disse Andrezinho, que assumiu a função de vocalista do Molejo.

No perfil oficial do grupo, diversos registros do primeiro show após a morte de Anderson Leonardo foram compartilhados com os fãs. Em um dos vídeos, o cantor é homenageado no palco enquanto Andrezinho pede uma salva de palmas ao público presente no local.

"O legado continua. Anderson Leonardo sempre será lembrado por nós", escreveram os músicos em uma das publicações. Desde o final de março deste ano, o Molejo já estava realizando apresentações sem o vocalista, que teve seu estado de saúde agravado nas últimas semanas.

O pedido para que o grupo seguisse com os shows normalmente partiu do próprio Anderson Leonardo. Vale lembrar que a banda deve lançar em breve um projeto inédito intitulado 'Paparico do Molejo' com músicas gravadas pelo artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Filho de Anderson Leonardo revela desejo seguir legado do pai

O músico Leozinho Bradock, um dos filhos do cantor Anderson Leonardo, abriu o coração e falou um pouco sobre o desejo de preservar o legado do pai no pagode. Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou que, graças ao eterno vocalista do grupo Molejo, diferente de outras crianças, passou a infância em estúdios de gravação e não brincando.

Anderson Leonardo faleceu na última sexta-feira, 26, aos 51 anos, após passar cerca de um mês internado em um hospital no Rio de Janeiro. O artista lutava contra um câncer raro inguinal desde outubro de 2022.

"Fico emocionado porque a minha primeira memória é no estúdio. Assim, as pessoas, uma criança, como eu posso dizer, dentro de um padrão normal, ela tem uma infância de jogar bola de gude, de soltar pipa, né? Eu cresci, nasci no estúdio e o que me vem nesse momento é ele, como eu posto muito, ele me tirando de todos os instrumentos", recordou Leozinho.

"O meu pai me deixou de presente essa vontade, muita vontade, essa gana de mostrar a competência em tudo, de modo geral. Então hoje a gente tá aqui de peito aberto e coração aberto pra poder honrar esse legado que ele pode nos deixar musical, espiritual", completou.