Anderson Leonardo deixou mais de 60 musicas gravadas para o Molejo lançar

Em entrevista à CARAS Brasil, amigo de Anderson Leonardo revelou planos futuros do Molejo e garantiu que o grupo não deve pausar agenda de shows

O grupo Molejo vai continuar com a agenda de shows normalmente após a morte de Anderson Leonardo e já tem previsão de novos lançamentos. Em entrevista à CARAS Brasil, Marquynhos SP, responsável pelo marketing digital da banda, revelou que a partir do segundo semestre serão divulgadas algumas canções inéditas na voz do cantor, que foi enterrado neste domingo, 28, no Rio de Janeiro.

"Vamos lançar o trabalho novo que já está gravado porque não lançamos tudo ainda. É um projeto chamado Paparico do Molejo", adiantou Marquynhos, que era amigo pessoal de Anderson e esteve ao lado do artista em seus últimos momentos antes do falecimento.

Conforme Marquynhos, a continuação do grupo foi um pedido do próprio Anderson, que fazia questão de pedir aos amigos para não dessem uma pausa nos trabalhos, mesmo sabendo dos riscos dele não retornar aos palcos. "Enquanto ele estava lúcido, ele não podia me ver que falava de trabalho. Ele sempre falava: ‘Ó, cuida do trabalho aí, vamos que vamos. Logo, logo eu tô na rua de novo, nós vamos para cima’", relembra.

"A agenda continua, porque é o que ele pedia para os artistas, que são os companheiros dele, para não parar o Molejo e não parar a agenda. Então o Molejo continua com cinco artistas: Andrezinho, Claumirzinho, Tio Lúcio, Jimmy e Robson Calazans".

Antes de ser internado, Anderson Leonardo deixou gravado uma enorme quantidade de músicas, que logo devem virar um verdadeiro acervo do pagode. Por conta disso, aos poucos serão lançadas algumas canções que se dividem entre inéditas e regravações de sucessos antigos do grupo.

"Nós lançamos uma faixa desse trabalho que se chama Paparico do Molejo, que é uma música chamada Expectativa Realidade, com participação do Thiaguinho. Mas ainda faltam 62 músicas a serem lançadas entre músicas inéditas e releituras. Vamos analisar tudo, mas, na verdade, acredito que vamos deixar para lançar no segundo semestre. Esse foi o último trabalho dele em vida", declara.