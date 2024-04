Filho de Anderson Leonardo revela desejo de continuar legado do pai na música

Cantor Leozinho Bradock, um dos filhos de Anderson Leonardo, comentou o desejo de preservar o legado do pai no pagode: 'Partiu sorrindo'

O músico Leozinho Bradock, um dos filhos do cantor Anderson Leonardo, abriu o coração e falou um pouco sobre o desejo de preservar o legado do pai no pagode. Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou que, graças ao eterno vocalista do grupo Molejo, diferente de outras crianças, passou a infância em estúdios de gravação e não brincando.

Anderson Leonardo faleceu na última sexta-feira, 26, aos 51 anos, após passar cerca de um mês internado em um hospital no Rio de Janeiro. O artista lutava contra um câncer raro inguinal desde outubro de 2022.

"Fico emocionado porque a minha primeira memória é no estúdio. Assim, as pessoas, uma criança, como eu posso dizer, dentro de um padrão normal, ela tem uma infância de jogar bola de gude, de soltar pipa, né? Eu cresci, nasci no estúdio e o que me vem nesse momento é ele, como eu posto muito, ele me tirando de todos os instrumentos", recordou Leozinho.

De acordo com o mestre de bateria da Lins Imperial, escola de samba da série Bronze no Rio, as lembranças de Anderson Leonardo tem sido o incentivo para seguir em contato com a música. "Eu sou uma pessoa muito intensa, então, essa minha intensidade hoje, ela é totalmente voltada ao legado dele", declarou o filho do artista.

E completou: "O meu pai me deixou de presente essa vontade, muita vontade, essa gana de mostrar a competência em tudo, de modo geral. Então hoje a gente tá aqui de peito aberto e coração aberto pra poder honrar esse legado que ele pode nos deixar musical, espiritual".

Despedida

Ainda em entrevista ao site O Globo, Leozinho Bradock contou que teve a chance de se despedir do pai, ainda no hospital. Nos últimos dias, Anderson Leonardo precisou ser transferido para a UTI e uma campanha para doação de sangue em seu nome uniu diversos amigos, famosos e fãs.

"A gente está muito baqueado. Não é fácil. É uma perda muito grande. Um dos maiores artistas do país partiu, mas deixou um bom legado. Vamos agora agilizar para lançar o projeto ‘Paparico do Molejo’, para que não caia no esquecimento", disse o filho de Anderson Leonardo, se referindo ao projeto anunciado pelo grupo Molejo durante o velório do cantor.

"Eu nunca vi um cara partir sorrindo. E o cara partiu sorrindo, assim, eu pude ver isso de perto e tô aqui, tô aqui com a minha cabeça erguida", finalizou Leozinho Bradock. O sepultamento de Anderson ocorreu na tarde de domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, sob forte emoção.

Além de Leozinho Bradock, Anderson Leonardo deixa mais três filhos: Alessa, Rafael e Alice.