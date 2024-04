Molejo lançará álbum inédito com participação de Anderson Leonardo

Andrezinho falou sobre o álbum inédito do grupo Molejo, que será lançado no segundo semestre, e teve a participação de Anderson Leonardo

Neste domingo, 28, Andrezinho, integrante do Molejo, anunciou durante o velório do cantor Anderson Leonardo, que o grupo vai lançar um álbum inédito no segundo semestre deste ano. Segundo o artista, o 'Paparico do Molejo' conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo, e teve a participação ativa do vocalista, que morreu na última sexta-feira, 26, aos 51 anos.

"Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas", contou ele.

Andrezinho ainda revelou que o álbum conta com participações de grandes nomes da música. "Nós gravamos com participações de vários amigos, criados com o Anderson, como o Xande de Pilares, com o Thiaguinho, Dudu Nobre", revelou ele.

Ele ainda contou que o processo de gravação foi difícil, e que o projeto era um sonho de Anderson. "Tivemos um problema no dia oficial da gravação por conta da chuva, e todos os artistas se prontificaram a ficar. É um projeto que estamos guardando com o maior carinho do mundo. Era um sonho dele fazer o Paparico do Molejo."

O corpo de Anderson Leonardo foi velado neste domingo no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a presença de vários famosos. O cantor morrer em consequência de um câncer na região inguinal.

Pai de Anderson Leonardo se despede do filho

O produtor musical Bira Haway, pai do cantor Anderson Leonardo, usou suas redes sociais neste domingo, 28, para se despedir do filho. O vocalista do grupo de pagode Molejo faleceu na última sexta-feira, 26, após batalha contra câncer na região inguinal.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bira publicou uma foto sozinho com o semblante triste, acompanhada de uma mensagem emocionante sobre a morte de Anderson. "De Pai para Filho!! 'Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível". Confira a publicação!