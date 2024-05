Claudia Leitte reflete sobre futuro dos filhos e revela preocupação

Cantora Claudia Leitte revela preocupação sobre futuro dos filhos em entrevista à CARAS Brasil

Claudia Leitte segue se reinventando na carreira. Em abril, ela gravou o álbum audiovisual Intemporal, em São Paulo, com uma temática mais intimista. Divulgando o novo projeto, a cantora se diz realizada com sua música e destaca que tudo o que criou reflete quem ela é: intensa em tudo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reflete sobre a carreira, filhos e revela sua maior preocupação.

"Esse é um momento assim que eu tô usufruindo da minha liberdade com muita intensidade porque eu sempre fui intensa mesmo em tudo. Muita alegria, eu sou muito alegre. Eu tenho adversidades e infortúnios na vida pra lidar, como qualquer pessoa na vida. Mas eu consigo enxergar esse meu otimismo pra fazer as coisas que eu faço, mesmo quando existe dor. E eu acredito que minha música atual, esse meu projeto, ele refletem muito disso", diz.

A intérprete de Largadinho conta que tem se dedicado aos shows. Vivendo um novo momento após saída da TV, ela lançou o clipe de Dragão Chinês, sua parceria com Leo Santana que está presente em Intemporal.

"Eu consigo transitar nesses sentimentos porque eu sou humana, mas com a mesma força que a vida joga na cara da gente, eu me levanto até com mais força. E isso é muito claro pra mim, sabe? Eu consigo viver assim agora, essa é a minha fase. E cantar, cantar, cantar. Eu quero cantar, eu vou me cantar", afirma.

Casada com o empresário Márcio Pedreira, Claudia Leitte é mãe de três filhos. Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de quatro. Mãe coruja, a cantora revela preocupação com o futuro dos filhos. Todos levam vida discreta longe dos holofotes.

"Eu quero ver meus filhos crescendo saudáveis, protegidos, abençoados, quero que eles sejam pessoas de valor, não pessoas que se vendem. Eu sei que a gente vive agora num momento doido, assim, onde tudo parece muito vulgar e tudo é muito rápido. Ninguém está preocupado mais com a receita, botar no micro-ondas e entregar de qualquer jeito, sem muito cuidado com o que vai dizer, com o que vai cantar, com o que vai produzir e eu espero, assim, a minha música é minha missão de vida, mas acima disso tá colocar pessoas de honra, de valor nesse mundo, e que possam fazer a diferença na vida das outras pessoas que vivem, é isso", conclui.