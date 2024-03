Dado Dolabella reage após expulsão de Wanessa no BBB 24: "Perplexo"

O ator Dado Dolabella usou as redes sociais para falar sobre a expulsão de sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, no BBB 24

Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde deste sábado, 2, para falar sobre a expulsão de sua namorada, Wanessa Camargo, do BBB 24.

A cantora deixou o programa após Davi reclamar sobre uma possível agressão no confessionário. O motorista de aplicativo foi acordado pela artista com um tapa, e na hora ela pediu desculpas e justificou que estava bêbada, mas o rival perdeu o sono.

Depois que a decisão da produção foi anunciada, Dado publicou um texto nos Stories do Instagram e falou sobre o ocorrido. O ator lamentou a forma que Wanessa deixou o programa da TV Globo, e contou que iria embarcar para o Rio de Janeiro para dar todo o apoio para a amada.

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu ele.

Mais cedo, antes da expulsão de Wanessa ser comunicada, Dado chegou a debochar do pedido de Davi para que a produção analisasse o ocorrido. "Ó coitado! Davítima pede expulsão de Wanessa alegando agressão. Já ela, depois desse carinho, nem reclamou", disse ele ao publicar o vídeo do dia que o brother deu um carrinho na cantora durante uma brincadeira e a derrubou.

Dado se manifesta sobre expulsão de Wanessa - Reprodução/Instagram

Brothers reagem após expulsão de Wanessa

Os brothers foram surpreendidos com o anúncio para colocarem os itens de Wanessa na despensa. No Quarto Magia, Yasmin Brunet arrumava os pertences da artista e Lucas Henrique e Leidy Elin chegaram no cômodo.

O professor de Educação Física então questiona: "Ela apertou o botão?""Não, ela não apertou o botão", afirma a modelo. Leidy Elin também pergunta o que aconteceu e a carioca explica: "Chamaram ela para ir para o confessionário, eu estava dormindo. Eu só ouvi a voz chamando ela para ir para o confessionário". Confira!