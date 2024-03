BBB24: Dado Dolabella fala sobre a acusação de Davi contra Wanessa

Davi foi até o confessionário neste sábado, 2, pedir a expulsão de Wanessa após levar tapa na perna; namorado da cantora de opinou sobre

Dado Dolabella se pronunciou sobre a acusação que Davi fez contra a namorada, Wanessa Camargo, no BBB 24. Nesta madrugada, o motorista de aplicativo disse que levou um tapa da cantora e falou que se sentiu desrespeitado por ela e foi ao confessionário para pedir a expulsão da sister. Na manhã deste sábado, 02, o ator debochou do brother e resgatou um vídeo de quando ele derrubou a artista no chão.

"Ó coitado! Davítima pede expulsão de Wanessa alegando agressão. Já ela, depois desse carinho, nem reclamou", disse Dado ao publicar o vídeo do dia que Davi deu um carrinho na cantora durante uma brincadeira que a derrubou.

Veja o momento qual Dado se refere em seu story:

Isso aqui foi 1000x pior e a Wanessa não foi reclamar no confessionário! Como foi baixo o Davi 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/7iy2emlLD5 — Gabrielaᶜʳᶠ (@gabiXIII) March 2, 2024

Após a festa do BBB 24 na madrugada deste sábado, Wanessa, Yasmin e Pitel entraram no Quarto Magia, onde Davi estava deitado, para se trocarem. Alcoolizada, a cantora começou a dançar balançando o braço próximo da cama do brother, que então desceu e foi ao confessionário para falar com a produção.

Segundo o jovem, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora. "Ela deu um tapa na minha perna" afirmou para Isabelle e Matteus. "Isso não vai ficar assim não. Ela deu uma tapa nas minhas pernas, eu dormindo assim, deitado, ela viu que eu tava deitado ali", relatou Davi. "São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além de isso ser provocação, falta de respeito e agressão", acusou.

Bia vai ser expulsa? Boninho revela

Beatriz, que já havia sido alertada pela produção do BBB 24 para não ultrapassar os limites durante os shows, encostou em Wesley Safadão durante o show na madrugada deste sábado, 01. Nas redes sociais, internautas questionaram se a sister será expulsa pelo comportamento, mas Boninho, o diretor do reality, negou a possibilidade de expulsão.

"Bia vai ser expulsa? Tomara que não! Ela tocou no Wesley Safadão durante a festa, quebrando o regulamento mais uma vez. Quero nem ver o resultado disso", disse Sônia Abrão.

Boninho respondeu nos comentários da publicação da apresentadora que Bia não infringiu nenhuma regra do programa. "Não. O que ela não pode é subir no palco. Se existe um separador, ele está no gramado, sem problemas", disse o diretor.