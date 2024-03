BBB24: Após expulsão de Wanessa Camargo, brothers reagem

Depois do aviso para deixarem pertences de Wanessa na despensa, neste sábado, 02, Yasmin Brunet reage em conversa com outros participantes

Na manhã deste sábado, brothers são surpreendidos com o anúncio para colocarem os itens de Wanessa na despensa. No Quarto Magia, Yasmin Brunet arrumava os pertences da artista e Lucas Henrique e Leidy Elin chegaram no cômodo.

O professor de Educação Física então questiona: "Ela apertou o botão?" "Não, ela não apertou o botão", afirma a modelo. Leidy Elin também pergunta o que aconteceu e a carioca explica: "Chamaram ela para ir para o confessionário, eu estava dormindo. Eu só ouvi a voz chamando ela para ir para o confessionário".

"Deve ser alguma coisa com família", especula a trancista. "Eu não acho que foi alguma coisa com a família", afirma a modelo. Raquele, Pitel e Michel também chegam no cômodo e perguntam o que aconteceu. "Não sei, gente", diz Yasmin.

"Chamaram ela para o confessionário e a gente não sabe", explica a gonçalense. "Ela encostou nele ontem?", pergunta a alagoana. "Por isso que eu achei que era isso ontem quando eu te falei", fala a modelo. "Ele estava p*", comenta a alagoana.

"Era isso, por isso que eu te falei, ontem, que eu vi ele lá embaixo. Lembra aquela hora que ela entrou aqui no quarto brincando? Que ela fez assim no pé dele", explica a carioca. "Na hora ela falou 'Meu Deus, Davi, desculpa'", continua a sister. "Mas ela não viu ele", comenta a trancista.

Os brothers seguem repercutindo e especulando sobre o aviso da voz. "Não é possível que ele é tão maldoso assim, cara. Namoral, ele é maquiavélico real", afirma a modelo. "Para mim, só geraria expulsão se fosse consolidada", afirma a assistente social.

Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24

Wanessa Camargo foi desclassificada do Big Brother Brasil 24. Após Davi reclamar sobre uma possível agressão no confessionário após a festa na tarde de sábado, 02, os brothers do BBB 24 receberam um aviso sonoro na casa pedindo para colocar pertences de Wanessa na despensa.

Os participantes estavam dormindo quando um aviso do BigBoss tocou na casa: "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", diz a voz. Momentos antes, Wanessa foi chamada ao Confessionário.