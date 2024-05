Mãe de Cazuza fala sobre homenagem de Madonna ao cantor: 'Emocionante'

Em show na praia de Copacabana, Madonna homenageará grandes nomes nacionais como Cazuza, Renato Russo e Betinho, vítimas da AIDS

O show especial da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, promete muitas alegrias e emoções aos fãs da Rainha do Pop! Além do encerramento de 'The Celebration Tour', sua atual turnê, a artista também fará uma homenagem para vítimas da AIDS, incluindo amigos próximos e figuras públicas.

Como de costume, o momento acontecerá durante a canção 'Live To Tell'. No entanto, desta vez, a homenagem será marcante aos brasileiros. Isso porque Madonna incluiu na lista grandes nomes nacionais como Cazuza, Renato Russo e Betinho.

Um spoiler do momento foi presenciado por fãs na noite de quarta-feira, 1, enquanto a produção da famosa fazia testes de luz no palco da apresentação. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar fotos dos ícones nacionais nos telões de LED.

Além dos fãs, Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, também está ansiosa para a grande homenagem de Madonna. Em entrevista ao site Gshow, ela revelou que recebeu o convite para participar deste momento através de Luiz Oscar Niemeyer, empresário responsável pela vinda da cantora ao país.

"O Luiz Oscar me pediu até fotos pra projetar. Ele é ligado a música e o João [Araújo, marido de Lucinha e pai de Cazuza] era muito amigo dele. Então ele ligou pra dizer. [Um convite como esse] é sempre muito emocionante", declarou Lucinha, celebrando também a inclusão de Renato Russo e Betinho.

"Eu aceito qualquer homenagem ao meu filho, de gente distribuindo cesta básica cantando Cazuza até a Madonna. Eu não faço distinção, o que importa é a homenagem", comentou a mãe de Cazuza. Ainda ao Gshow, Lucinha Araújo contou que o filho era muito fã da artista popstar.

Nascido no Rio de Janeiro, o cantor Cazuza faleceu em julho de 1990, aos 32 anos, por um choque séptico causado pela AIDS.

Cazuza e Renato Russo aparecem nos testes de telões do show de Madonna no Rio. Em “Live To Tell”, a Rainha presta uma homenagem aos amigos que morreram vítimas da AIDS. Esse já era um dos meus momentos mais aguardados. Vai emocionar muito 😭 pic.twitter.com/CXYUXpKegE — Emannuel Bento (@emannuelbento) May 2, 2024

Pabllo Vittar se diverte com Madonna em ensaio de show

O show de Madonna no Rio de Janeiro no próximo sábado, 4, promete muitas surpresas! A Rainha do Pop está se preparando para o grande espetáculo na praia de Copacabana, que contará com a participação da cantora brasileira Pabllo Vittar.

Em ensaio na noite desta quinta-feira, 2, Madonna apareceu pela primeira vez em público desde sua chegada ao Brasil para passar algumas músicas de sua apresentação. De máscara, ela contou com a presença de Pabllo para ensaiarem sua participação especial. As duas também foram acompanhadas por ritmistas de samba.

Durante o ensaio solo, Madonna cantou as músicas Burning Up, de seu álbum de estreia, e Nothing Really Matters, do álbum Ray of Light. No entanto, ela não chegou a tirar sua máscara, que cobriu seu rosto por toda a noite. Confira detalhes!