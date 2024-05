Irmã do ex-BBB Davi desabafa após recuperar perfil hackeado: 'Estou doente'

Irmã de Davi, campeão do BBB 24, Raquel Brito conseguiu recuperar a conta invadida por criminosos e lamentou o golpe em seu nome

Recentemente, Davi Brito, campeão do BBB 24, teve seu perfil no Instagram invadido, mas rapidamente conseguiu recuperá-lo. Por outro lado, Raquel Brito, irmã do jovem que também perdeu o acesso a conta na rede social, só pôde retornar à rede social na última quinta-feira, 2.

Com a conta novamente em mãos, a irmã do ex-BBB Davi aproveitou para fazer um breve desabafo a respeito do ocorrido. Criminosos que hackearam a conta pediram dinheiro aos seguidores e, de acordo com Raquel, alguns acabaram caindo no golpe.

Abalada, ela revelou que registrou um Boletim de Ocorrência após a invasão. "Graças a Deus, hoje, depois de muita luta tentando entrar nessa conta, eu consegui recuperar meu Instagram. Vi algumas coisas aqui, muita gente que transferiu [dinheiro], que pagou [os criminosos]", iniciou.

E completou: "Hoje eu fui registrar o B.O sobre o que aconteceu. Fiquei mal, estou doente com tudo isso que está acontecendo. Meu psicológico está bastante abalado". Em seguida, Raquel Brito reforçou o quanto estava chateada por perceber que muitas pessoas transferiram dinheiro em altas quantias aos criminosos.

"Os comprovantes do Pix não estavam no meu nome. Não sei nem o que eu falo, porque sei que são pessoas que lutam todo dia. Essas pessoas fizeram por maldade, não sei o porquê, mas não fui eu [que pedi o dinheiro]. Na próxima vez, verifique muito", aconselhou a irmã de Davi, por fim.

Vale lembrar que a mãe do ex-BBB, Elisangela Brito, também teve seu perfil no Instagram invadido. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou que já foi à uma delegacia em Salvador (BA) e registrou Boletim de Ocorrência para tentar reaver o acesso. Ela, no entanto, não pretende ficar parada e promete entrar em ação direta contra os criminosos.

Davi rompe o silêncio após flagra com influenciadora

A vida pessoal de Davi Brito, campeão do BBB 24, ganhou mais um capítulo esta semana. Isso porque o jovem foi visto ao lado de uma influenciadora digital durante um jantar em Salvador na última terça-feira, 30, e despertou curiosidade do público.

Após o ocorrido ficar entre os assuntos mais comentados do momento, Davi decidiu romper o silêncio e se pronunciou sobre o suposto affair. No início da tarde desta quinta-feira, 2, ele abriu uma live em seu Instagram oficial e rebateu as críticas que vem recebendo desde a primeira vez em que foi flagrado com Bárbara Contreras.

Solteiro desde o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, Davi Brito reforçou que é livre para decidir o que quer fazer. Visivelmente chateado com as especulações a respeito de sua vida pessoal, o baiano lamentou a onda de ataques. Confira!