Zilu toma medida drástica contra Dado Dolabella após Wanessa sair do BBB 24

Após Wanessa ser expulsa do BBB 24, Zilu Camargo tomou uma medida drástica e proibiu Dado Dolabella de entrar no condomínio da filha

Zilu Camargo decidiu tomar uma medida drástica após a filha, Wanessa Camargo, ser expulsa do BBB 24 na tarde deste último sábado, 2, acusada de agressão contra Davi.

Segundo o colunista Felipeh Campos, a mãe da cantora proibiu a entrada de Dado Dolabella no condomínio onde a artista vai ficar. Além disso, ela ainda solicitou que os seguranças revistem o porta-malas dos carros que entrarem na residência, para garantir que o ator não entre escondido.

Antes dessa medida ser exposta, Zilu já havia avisado nas redes sociais que Wanessa e Dado não estavam mais juntos. A revelação aconteceu após um internauta criticou o relacionamento da ex-BBB com o ator em uma publicação do colunista Leo Dias. Ao ver a mensagem, Zilu Camargo respondeu a usuária e ainda detonou Dolabella.

"Não acho que seja caso de expulsão! Mas se fosse o contrário? Dado já estaria na internet. Tocando o terror contra o Davi. Dona Florinda, esposa de Dado agredindo as pessoas", escreveu a pessoa. Zilu saiu em defesa da filha. "Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", garantiu a empresária.

Veja qual foi a reação da Wanessa Camargo ao ser expulsa

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, da Globo, na tarde deste sábado, 2, após ser acusada de agressão contra Davi durante a madrugada. A Globo exibiu o momento em que ela foi informada de sua desclassificação. Durante a tarde, a artista foi chamada ao confessionário e uma pessoa da equipe do programa deu a notícia sobre a denúncia feita pelo Davi.

"Recebemos uma denúncia de agressão. Essa noite, no final da festa, o Davi disse que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", disse a voz da produção. Em seguida, Wanessa reagiu de forma surpresa e assustada com a notícia. Logo, ela começou a chorar, se levantou e saiu do confessionário pela porta interna.