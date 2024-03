O que aconteceu? Zilu Camargo diz que Wanessa e Dado Dolabella não estão juntos

Após a cantora Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, Zilu Camargo saiu em defesa da filha e afirmou que ela não está com Dado Dolabella

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 neste sábado, 2, causou muitos comentários dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. A cantora deixou o programa da TV Globo após agredir Davi.

Com a repercussão da saída da artista, uma internauta criticou o relacionamento de Wanessa com Dado Dolabella em uma publicação do colunista Leo Dias. Ao ver a mensagem, Zilu Camargo respondeu a usuária e ainda detonou o ator, dando a entender que ele e sua filha não estão mais juntos.

"Não acho que seja caso de expulsão! Mas se fosse o contrário? Dado já estaria na internet. Tocando o terror contra o Davi. Dona Florinda, esposa de Dado agredindo as pessoas", escreveu a pessoa. Zilu saiu em defesa da filha e detonou Dado.

"Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", garantiu a empresária.

Vale dizer que Dado vem defendendo Wanessa nas redes sociais desde o começo do programa, contudo, Zilu já pediu para que os fãs não levem em consideração os comentários. "Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter", ressaltou ela.

Dado fala sobre expulsão de Wanessa

Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde deste sábado, 2, para falar sobre a expulsão de sua namorada, Wanessa Camargo, do BBB 24. A cantora deixou o programa após Davi reclamar sobre uma possível agressão no confessionário.

Depois que a decisão da produção foi anunciada, Dado publicou um texto nos Stories do Instagram e falou sobre o ocorrido. O ator lamentou a forma que Wanessa deixou o programa da TV Globo. "Chocado, perplexo! Não vejo motivos pra expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", escreveu ele.